KOBLENZ – Interdisziplinäre Antrittsvorlesungen stärken Austausch an der Hochschule Koblenz

Mit einem neuen Format knüpft die Hochschule Koblenz an die bestehende Tradition der Antrittsvorlesungen an, die bislang am Campus Koblenz im Fachbereich Sozialwissenschaften sowie am Standort Höhr-Grenzhausen etabliert ist. Künftig werden die Vorträge neuer Professorinnen und Professoren standort- und fachbereichsübergreifend geöffnet, um allen Hochschulangehörigen Einblicke in unterschiedliche Fachgebiete zu ermöglichen und den interdisziplinären Dialog zu fördern.

Zum Auftakt des erweiterten Formats präsentierten sich Prof. Dr. Katarzyna Kapustka aus dem Fachbereich Ingenieurwesen und Prof. Dr.-Ing. Ulf Schmidt aus dem Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe mit ihren Antrittsvorträgen. Beide widmen sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit dem Thema Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Prof. Dr. Katarzyna Kapustka, die seit 2023 an der Hochschule tätig ist, sprach zum Thema „Wie Technik, Menschen und Ideen Kreisläufe schließen – eine Schraube, die uns beibringt, nachhaltig zu denken“. In ihrem Vortrag zeigte sie auf, wie selbst kleinste technische Bauteile wie eine Schraube als Symbol für nachhaltige Innovationsprozesse verstanden werden können – im Zusammenspiel von Technik, Gesellschaft und Umweltbewusstsein.

Prof. Dr.-Ing. Ulf Schmidt, der im Herbst 2024 als Professor für „Baustoffkunde und Nachhaltiges Bauen“ ernannt wurde, beleuchtete in seinem Vortrag „Entwicklung nachhaltiger Bauprodukte unter Verwendung lokaler Rohstoffe“ aktuelle Ansätze zur ökologischen Optimierung von Baustoffen. Sein Fokus lag dabei auf dem Potenzial regionaler Ressourcen zur Förderung einer nachhaltigen Baukultur.

Im Anschluss an die Vorträge lud die Hochschule alle Teilnehmenden zu einem kleinen Empfang ein. In lockerer Atmosphäre nutzten viele die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und neue fachübergreifende Kontakte zu knüpfen.

Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, zeigte sich begeistert von diesem neuen Format: „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Hochschulangehörigen aber auch Gästen nun ein weiteres attraktives Angebot machen können. Die interdisziplinären Antrittsvorlesungen bieten nicht nur die Möglichkeit, unsere neuen Professorinnen und Professoren kennenzulernen, sondern fördern auch den wertvollen Austausch über Fachgrenzen hinweg. Ich hoffe auf viele weitere spannende Vorträge, die unseren Dialog bereichern und die Zusammenarbeit über Disziplinen hinweg stärken werden.“

Mit dem hochschulweiten Format der interdisziplinären Antrittsvorlesungen setzt die Hochschule Koblenz ein klares Zeichen für gelebten Austausch und gegenseitige Inspiration – über Fachgrenzen hinweg.

Foto: (v.li.) Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Katarzyna Kapustka und Prof. Dr.-Ing. Ulf Schmidt. Foto: Hochschule Koblenz/ René Dünnes