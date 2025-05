KOBLENZ – Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz®: Wenn aus Ideen Innovationen werden – 20 Preisträgerinnen und Preisträger in der Runde 2025 gekürt

Eine Idee wird erst dann zu einer Innovation, wenn sie nicht mehr nur im Kopf existiert – Für den Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz® haben ein weiteres Mal zahlreiche potenzielle Ideengeberinnen und Ideengeber den Schritt gewagt. Sie haben spannende und innovative Konzepte eingereicht. Eine unabhängige Jury wählte die besten Ideen aus. Die insgesamt 20 Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Ideenwettbewerbs wurden nun im Rahmen der Preisverleihung ausgezeichnet, die in den Räumlichkeiten der Debeka Hauptverwaltung in Koblenz in Kooperation mit der Debeka-Versicherungsgruppe stattfand.

Der Wettbewerb, der vor 16 Jahren von der Hochschule Koblenz gegründet wurde, ist Teil der Gründungsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz. Ziel ist es, durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen ein attraktives Gründungsklima im Bundesland zu fördern.

Petra Dick-Walther, Staatssekretärin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträgern für die großartigen Innovationen und kreativen Ideen und bedankte sich bei den Initiatoren und Unterstützern des „Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz®“. „Wir sind sehr stolz darauf, in Rheinland-Pfalz eine lebendige Innovationskultur und ein starkes unternehmerisches Engagement von Jung und Alt zu haben. Das wollen wir weiterhin stärken – durch gezielte Förderung und konkrete Angebote für Menschen mit neuen Ideen. Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz® spielt dabei eine zentrale Rolle: Er bringt kreative Ansätze in die Öffentlichkeit und macht unsere Region zu einem attraktiven Standort für zukunftsweisende Projekte und Unternehmen“, sagte Staatssekretärin Petra Dick-Walther.

Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Vizepräsident für Transfer und regionale Entwicklung der Hochschule Koblenz betonte die Bedeutung der Gründungsförderung an seiner Hochschule: „Unsere Studierenden erwerben nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern wir fördern gezielt ihre Problemlösungskompetenz und Innovationsfreude“, so Weckmüller und ergänzt: „Wir begleiten und unterstützen junge Menschen auf ihrem Weg – von der ersten Idee bis hin zur Unternehmensgründung.“

Laura Müller, Vorstandsmitglied der Debeka-Versicherungsgruppe: „Bei der Debeka sind gute Ideen, Innovation und Fortschritt die Basis für Erfolg. Deshalb sind wir besonders stolz, den Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz® zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Förderung von Innovation und Unternehmertum in unserer Region zu leisten. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie kreative Ideen in konkrete, zukunftsweisende Lösungen umgesetzt werden können. Wir freuen uns, Teil dieser Initiative zu sein.“

Neben den Preisträgerinnen und Preisträgern der Regionalpreise Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier wurden sowohl die landesweiten Preisträgerinnen und Preisträger als auch der Medizinsonderpreis, die Nachwuchssonderpreise und der Start-up Sonderpreis im Rahmen der Veranstaltung geehrt.

Die Auszeichnungen im Überblick.

Landesweite Preise: Ideenreifegrad:

„GreenTerraWatts“ – Dr. Jens Nettersheim, Nicolai Alexander Rachul, Katarzyna Gorzedowski und Jasmin Awan (Kaiserslautern)

Durch eine innovative Solartechnologie ermöglicht GTW die Energiegewinnung selbst bei baulichen Einschränkungen oder Denkmalschutz. Damit wird ein aktiver Beitrag zur CO₂-Reduktion und einer nachhaltigen, dezentralen Energieversorgung geleistet.

Ideenreifegrad:

„HybridCommand“ – Dr. Frederic Förster, Robin Förster und Rüdiger Knoll (Wörth am Rhein)

Ein hybrides Lagedarstellungssystem kombiniert drahtlos programmierbare E-Paper-Schilder mit digitaler Datenspeicherung und verbessert so Effizienz, Transparenz und Ressourcenschonung bei Einsätzen.

Ideenreifegrad:

„Closed-Loop Elektrolytproduktion“ – Team um Dr. Ralf Wagner, Dr. Stephan Röser, Dr. Kolja Beltrop, Dr. Guido Schmülling, Dr. Mirco Ruttert, Daniel Krause und Prof. Dr. Martin Winter (Kaiserslautern)

Ein weltweit neuartiges Verfahren zur Herstellung von Elektrolyten, das auf recycelten Komponenten basiert und eine unabhängige europäische Lieferkette fördert.

Medizinsonderpreis.

Gestiftet von der L&R-Gruppe:

„KITTU“ – ein KI-Assistenzsystem für urologisch-onkologischer Tumorboards. Es kombiniert eine umfangreiche Patientendatenbank mit einem Dashboard zur Therapieempfehlung für die drei häufigsten Tumorarten.

Nachwuchssonderpreise:

Gestiftet von der Energieversorgung Mittelrhein (EVM):

Platz: „Notsender mit GPS“ – Oleksandr Tkachenko (Edenkoben)

Ein zweiteiliger GPS-Notsender, der bei zu niedrigem Puls automatisch Standortdaten per Bluetooth überträgt.

Platz: „Glastrennung next Level“ – Jonas Spieler (Ludwigshafen)

Ein System zur verbesserten maschinellen Glassortierung für effizienteres Recycling.

Platz: „BassFlow – Musik durchfließt dich“ – Jakob Leßmann (Neustadt an der Weinstraße)

Eine Bassplattform, die hörgeschädigten Menschen ermöglicht, Musik über Vibrationen körperlich wahrzunehmen.

Start-up Sonderpreis:

Gestiftet von TechnologieZentrum Koblenz GmbH, EBERLE & WOLLWEBER Communications GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH und HENZGEN + SCHOMMER consult GmbH:

„energybrickbuilder.ai“ – Dr. Michael Knopp (Vettelschoß) Ein digitaler Zwilling für die Planung, den Betrieb und die Optimierung dezentraler Energiesysteme – von der Konzeption bis zur Predictive Maintenance.

Mehr als nur ein Preis:

Neben Geldpreisen erhalten alle Ausgezeichneten über das Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz® Ökosystem Qualifizierungs-, Beratungs- und Vernetzungsangebote. „Denn selbst die beste Idee bleibt erfolglos, wenn sie an der Umsetzung scheitert. Marktstudien, Investorensuche, Prototypenbau – all das erfordert Know-how und Durchhaltevermögen“, erklärte Raphael Dupierry von der Abteilung Transfer der Hochschule Koblenz, Mitbegründer und Leiter des Wettbewerbs.

Bewerbung für die nächste Runde:

Die nächste Bewerbungsrunde startet am 01. Oktober 2025 und läuft bis zum 28. Februar 2026. Teilnehmen können Studierende, Schülerinnen und Schülern, Unternehmen und alle kreativen Köpfe aus Rheinland-Pfalz. Interessierte finden Informationen auf der Homepage unter www.ideenwettbewerb-rlp.de sowie auf den Social-Media-Kanälen LinkedIn, Facebook und Instagram. Foto: Nicole Bouillon