KOBLENZ – Hochschule Koblenz vergibt Deutschlandstipendien an herausragende Studierende

Jedes Jahr vergibt die Hochschule Koblenz Deutschlandstipendien an besonders engagierte Studierende. In diesem Jahr erhalten zwölf ausgewählte Studierende für die Förderperiode vom 01.03.2025 bis zum 28.02.2026 eine monatliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro. Diese Förderung wird jeweils zur Hälfte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von verschiedenen Wirtschaftsunternehmen und Stiftungen getragen. Im Rahmen einer Feierstunde am Campus Koblenz erhielten die Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Förderurkunden und hatten die Möglichkeit, ihre Förderer persönlich kennenzulernen.

Die Hochschule Koblenz gratuliert den Stipendiatinnen und Stipendiaten Laurent Allkämper, Adriana Bethke, Theresa Binot, Samantha Choinski, Lukas Haßdenteufel, Clara Jabbusch, Sabrina Kunz, Deborah Parrella, Dimitri Porubenski, Carolin Scharnowski, Alice Schmidt und Louisa Stahl herzlich zu ihrer Auszeichnung.

Hervorzuheben ist die erstmalige Teilnahme der Alexander-Tutsek-Stiftung, die direkt vier Stipendien vergibt und künftig regelmäßig fördern möchte. Zu den weiteren langjährigen Förderern zählen die Sparkasse Koblenz, die zwei Stipendien vergibt, sowie die Julius Berger International GmbH, die Freudenberg Integral Accumulator GmbH, der Förderkreis der Hochschule Koblenz mit zwei Stipendien, die Wilhelm Hasenbach Unternehmer Erich Arens GmbH und die Thomas Magnete GmbH.

Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Deutschlandstipendiums: „Diese Förderung ist ein wichtiges Signal an unsere leistungsstarken und engagierten Studierenden. Sie ermöglicht ihnen, sich noch intensiver auf ihr Studium zu konzentrieren und gleichzeitig wertvolle Kontakte zu ihren Förderern aus der Wirtschaft zu knüpfen.“

Auch die Stipendiaten selbst zeigten sich dankbar. Deborah Parrella sagte: „Das Stipendium gibt mir nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch die Motivation, meine akademischen Ziele weiter mit voller Energie zu verfolgen.“ Dimitri Porubenski ergänzte: „Die Anerkennung unserer Leistungen ist ein großer Ansporn. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die durch den Kontakt zu den Förderern entstehen.“

Die Deutschlandstipendien werden an der Hochschule Koblenz jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester vergeben. Die nächste Bewerbungsphase für die Deutschlandstipendien und die Stipendienstiftung-RLP-Stipendien für ehrenamtliches Engagement beginnt am 02. Juni und geht bis zum 27. Juni 2025. Foto: Hochschule Koblenz/ René Dünnes