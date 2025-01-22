KOBLENZ – Hochschule Koblenz startet überarbeitetes Bachelor-Studium Bildungs- und Sozialmanagement ab Sommersemester 2026

Ab dem Sommersemester 2026 bietet die Hochschule Koblenz den vollständig überarbeiteten und aktualisierten berufsintegrierenden Bachelor-Fernstudiengang Bildungs- und Sozialmanagement an. Das praxisintegrierte, systemorientierte und zukunftsweisende Studienangebot richtet sich an Berufstätige, die Management-, Leitungs- oder Beratungsaufgaben im Bildungs- und Sozialbereich – insbesondere in Arbeitsfeldern der Kindheit (0 bis 12 Jahre) – übernehmen oder ausbauen möchten.

Studienkonzept: praxisintegriert, systemorientiert, flexibel

Der berufsintegrierende Fernstudiengang qualifiziert für Tätigkeiten im Management, insbesondere der Leitung oder der (Fach-)Beratung in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, der Kinder- und Jugendhilfe sowie in weiteren Bereichen des Bildungssystems. Ziel des Studiengangs ist es, pädagogische, beraterische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen im System von Bildung, Erziehung und Betreuung zielführend miteinander zu verknüpfen. Die enge Verzahnung von Studium und beruflicher Praxis ermöglicht es den Studierenden, ihr Wissen unmittelbar im eigenen Arbeitsfeld anzuwenden und weiterzuentwickeln. Der Studiengang eröffnet zeitlich und räumlich flexibles Studieren durch die Verbindung von Präsenzwochenenden (fünf pro Semester, davon zwei digital), Online-Lehre und Selbstlernphasen.

Kompetenzentwicklung für Führung und Fachberatung

Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung einer forschenden, kritisch-reflexiven Grundhaltung. Die Studierenden lernen, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, mit Komplexität umzugehen, Perspektivwechsel vorzunehmen sowie lösungsorientiert zu denken und zu handeln. Darüber hinaus werden sie befähigt, ihre eigene Praxis kritisch zu reflektieren, sich fundiert zu positionieren und fachlich sprachfähig zu sein. Auf dieser Grundlage entwickeln sie ein eigenes fachliches Profil sowie eine verantwortungsbereite Haltung als (angehende) Leitungs- und Beratungspersönlichkeiten.

Berufsfelder und Karriereperspektiven

Den Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich vielfältige Berufsperspektiven, unter anderem in Leitungsfunktionen von Kindertagesstätten, bei Trägerorganisationen und Verbänden, im Bildungs- und Betreuungsmanagement an und in Schulen, in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, in der Fachberatung sowie in der Erwachsenenbildung und weiteren Einrichtungen des Bildungssystems.

Die Bewerbung für das Sommersemester 2026 ist bis zum 15. Januar 2026 möglich.

Die Anmeldung erfolgt online unter: https://www.zfh.de/studium/fuer-interessierte/anmeldung/bildungs-und-sozialmanagement-mit-schwerpunkt-fruehe-kindheit-ba/