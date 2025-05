KOBLENZ – Hochschule Koblenz setzt auf Zukunft: Einzigartiger Studiengang „Digital Business und Supply Chain Management“ am Campus Remagen

Der Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am Campus Remagen der Hochschule Koblenz hat den Bachelor-Studiengang „Logistik und E-Business“ modernisiert und inhaltlich neu ausgerichtet: Ab dem Wintersemester 2025/2026 können sich Studieninteressierte in den neuen Studiengang „Digital Business und Supply Chain Management“ einschreiben. Mit dieser Neuausrichtung reagiert die Hochschule auf die rasanten Veränderungen der Wirtschaft und die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung. Der neu konzipierte Studiengang ist in seiner Kombination aus Digital Business und Supply Chain Management einzigartig in Deutschland und positioniert sich damit als Vorreiter in der Hochschullandschaft.

Die im Wintersemester 2024/2025 berufene Studiengangsleiterin, Professor Dr. Julia Daecke, vereint umfassende akademische Expertise mit langjähriger Managementerfahrung in der Unternehmensberatung sowie bei einem führenden internationalen Telekommunikationskonzern. Als Geschäftsführerin eines innovativen Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien ist sie weiterhin bestens mit der Praxis vernetzt und versteht die aktuellen Herausforderungen und Chancen, die die Digitalisierung für Unternehmen mit sich bringt.

„Mit dem neuen Studienangebot reagieren wir auf die fortschreitende Digitalisierung und den Wandel der Wirtschaft“, erklärt Professor Dr. Julia Daecke. „Wir vermitteln digitale und transformative Schlüsselkompetenzen, mit denen sich unsere Studierenden im Arbeitsmarkt klar differenzieren können. Die Kombination aus Digital Business und einem zukunftsorientierten Supply Chain Management spiegelt zentrale Herausforderungen unserer Zeit wider.“

Der neue Studiengang bietet eine praxisnahe und internationale Ausbildung, die klassische Betriebswirtschaftslehre mit hochaktuellen Themen wie Künstlicher Intelligenz, digitalen Plattformen und nachhaltiger Wertschöpfung verknüpft. Durch Unternehmensprojekte, interaktive Planspiele und ein Praxissemester im In- oder Ausland sammeln Studierende wertvolle Erfahrungen und stärken ihre interkulturellen Kompetenzen.

Absolventinnen und Absolventen sind nach Abschluss des dreijährigen Studiengangs bestens qualifiziert für Fach- und Führungspositionen in Bereichen wie E-Commerce, Unternehmensberatung, Supply Chain Management und digitale Transformation – sowohl in Start-ups als auch in internationalen Konzernen.

„Mit dem Studiengang Digital Business und Supply Chain Management setzen wir ein klares Zeichen für Innovation und Praxisnähe. Wir bereiten unsere Studierenden optimal auf die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft vor und schaffen eine einzigartige Verbindung von betriebswirtschaftlichem Know-how, modernsten Technologien und nachhaltigem Denken. Damit gestalten wir nicht nur die Zukunft unserer Absolventinnen und Absolventen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in einer zunehmend vernetzten Welt“, unterstreicht Professor Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, die Wichtigkeit von innovativen Studiengängen. Foto (Hochschule Koblenz/ René Dünnes)