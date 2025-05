KOBLENZ – Hochschule Koblenz: Preisträgerinnen und Preisträger des „Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz®“ stehen fest

Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland voller kreativer und experimentierfreudiger Menschen: 134 von ihnen reichten in der aktuellen Runde des Ideenwettbewerbs Rheinland-Pfalz® ihre innovativen Ideen ein. Eine Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik hat daraus die drei besten Ideen auf Landesebene ausgewählt. Darüber hinaus wurden durch die Auslobung der Regionalpreise in Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier weitere Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Die feierliche Preisverleihung findet in Kooperation mit der Debeka Versicherungsgruppe am Mittwoch, den 21. Mai 2025, ab 18 Uhr in der Hauptverwaltung der Debeka (Debeka Campus 2, Debeka-Platz 2, 56073 Koblenz) statt. Im Anschluss an die Preisverleihung besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Poster- und Prototypenausstellung ein konkretes Bild von den eingereichten Ideen zu machen.

Eröffnet wird die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Talk von Petra Dick-Walther, Staatssekretärin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Vizepräsident für Transfer und regionale Entwicklung an der Hochschule Koblenz, sowie Dr. Normann Pankratz, Vorstandsmitglied der Debeka Versicherungsgruppe. Anschließend erfolgt die Ehrung der Regional- und Landespreisträgerinnen und -preisträger. Zudem stellt Dr. Daniel Friemert, ehemaliger Preisträger des Ideenwettbewerbs sowie CEO und Chief Development Officer der VIMETRA GmbH, ein Best-Practice-Beispiel vor.

„Seit der Gründung des Ideenwettbewerbs im Jahr 2009 hat sich dieser als bewährtes Instrument etabliert, um innovative Geschäftsideen und Neugründungen in Rheinland-Pfalz aufzuspüren und zu unterstützen“, freut sich Raphael Dupierry, der den Wettbewerb ins Leben gerufen hat und seitdem organisiert. „Dabei stellen wir fest, dass sowohl das Interesse zusätzlicher Kooperationspartner – wie Unternehmen, Hochschulen und Verwaltungseinrichtungen – als auch die Qualität der eingereichten Ideen stetig zunimmt.“