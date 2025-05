KOBLENZ – Hochschule Koblenz: Neues Veranstaltungsformat „Beratung@Campus“ begeistert Studieninteressierte

Mit großem Interesse wurde am 15. Mai am Campus Remagen und am 16. Mai am Campus Koblenz das neue Veranstaltungsformat „Beratung@Campus“ erstmals erfolgreich durchgeführt. Die Hochschule Koblenz hatte mit diesem neuen Angebot ein zielgerichtetes und persönliches Beratungsformat geschaffen, das sich an alle richtet, die konkrete Fragen zu ihrem nächsten Schritt in Richtung Studium haben – egal ob direkt nach dem Schulabschluss, nach einer Ausbildung oder mit bereits gesammelter Berufserfahrung.

Das neue Format ergänzte das bestehende Veranstaltungsportfolio der Hochschule Koblenz und richtete sich insbesondere an eine ältere und vielfältigere Zielgruppe – von Schülerinnen der Abschlussklassen über Bachelorabsolventinnen bis hin zu Berufstätigen, die sich für ein weiterbildendes Fernstudium über das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund interessieren. Im Gegensatz zu den klassischen Open Days, bei denen die allgemeine Orientierung im Vordergrund steht, bot „Beratung@Campus“ vertiefte Einzelberatung und gezielte Information für konkrete Studieninteressierte.

Individuelle Beratung trifft breites Informationsangebot

Den Besucherinnen und Besuchern wurde ein abwechslungsreiches und informatives Programm geboten: In spannenden Vorträgen erhielten sie einen Überblick über das vielfältige Studienangebot der Hochschule Koblenz – von Vollzeit- und Teilzeitstudiengängen über duale Modelle bis hin zu berufsbegleitenden und Fernstudiengängen. Auch Themen wie Bewerbung, Zulassung und Einschreibung wurden praxisnah beleuchtet. Zudem konnten die Teilnehmenden an Informationsständen mit Vertreterinnen und Vertretern der zentralen Servicestellen ins Gespräch kommen und bei Campusführungen einen authentischen Einblick in das Campusleben gewinnen.

Ein besonderes Highlight war die Möglichkeit, sich im Vorfeld einen persönlichen Beratungstermin über das Buchungsportal zu sichern. Am „Beratungshub“ standen Fachberaterinnen und Fachberater bereit, um individuell auf Fragen zu Studienwahl, Voraussetzungen oder beruflichen Perspektiven einzugehen. Julia Becker, Abteilungsleiterin Studierendengewinnung, zog ein positives Fazit: „Das ist die optimale Gelegenheit, sich zum persönlichen Wunschstudium beraten zu lassen und gleichzeitig den Campus kennenzulernen.“

Effizient und persönlich: Ein neues Format mit Mehrwert

„Beratung@Campus“ punktete mit seinem kompakten Aufbau und dem gezielten Beratungsansatz. Besonders für Berufstätige oder Menschen mit wenig Zeit bot der Nachmittagstermin die ideale Möglichkeit, fundierte Informationen zu erhalten und persönliche Eindrücke vom Studienort zu sammeln – alles an einem Tag. Open Days im Juni – Wer sich darüber hinaus ein umfassendes Bild vom Hochschulalltag machen möchte, ist herzlich zu den kommenden Open Days eingeladen: 18. Juni 2025 am Campus Koblenz und 27. Juni 2025 am Campus Remagen.