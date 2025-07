KOBLENZ – Hochschule Koblenz – Mit dem dualen Studium erfolgreich in die Zukunft starten

Praxisnah, zukunftsorientiert und chancenreich: Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres beginnt für viele junge Menschen auch der Weg in ein duales Studium. Die Hochschule Koblenz bietet derzeit 15 duale Bachelorstudiengänge in Zusammenarbeit mit über 330 Kooperationsunternehmen und -partnern an. Damit eröffnet sie jungen Menschen die Möglichkeit, ein wissenschaftlich fundiertes Studium mit wertvoller Praxiserfahrung im Unternehmen zu kombinieren – ein klarer Vorteil für den Berufseinstieg und die spätere Karriere.

Ein duales Studium verbindet Theorie und Praxis auf einzigartige Weise. Studierende sind vom ersten Tag an in einem Unternehmen angestellt und können das im Hörsaal Erlernte direkt in die Praxis umsetzen. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Varianten: Im ausbildungsintegrierten dualen Studium absolvieren die Studierenden zusätzlich eine anerkannte Berufsausbildung, beispielsweise zur Fachinformatikerin oder zum Industriekaufmann, und erwerben damit gleich zwei anerkannte Abschlüsse. Das praxisintegrierte duale Studium beinhaltet intensive Praxisphasen im Unternehmen – eine ideale Vorbereitung auf die Anforderungen der Berufswelt.

Vorteile eines dualen Studiums an der Hochschule Koblenz

Finanzielle Unabhängigkeit: Dual Studierende erhalten eine durchgängige Vergütung – auch während der Theoriephasen an der Hochschule. Wertvolle Praxiserfahrung: Die enge Verzahnung von Studium und Arbeit ermöglicht tiefere Einblicke ins Berufsleben und fördert das Verständnis für theoretische Inhalte. Schneller Berufseinstieg: Viele Unternehmen übernehmen ihre dual Studierenden direkt nach dem Abschluss – häufig sogar ohne Probezeit.

Beste Karrierechancen: Absolventinnen und Absolventen eines dualen Studiums gelten als besonders engagiert und bringen neben dem Studienabschluss bereits umfassende Praxiserfahrung mit – ein klarer Pluspunkt auf dem Arbeitsmarkt. „Das duale Studium ist für viele junge Menschen der perfekte Start ins Berufsleben“, betont Sabine Wißkirchen, Ansprechpartnerin für duales Studium der Hochschule Koblenz und gibt auch gleich die Zulassungsvoraussetzungen mit auf den Weg. „Um sich für einen dualen Studiengang einzuschreiben, benötigen Interessierte eine Hochschulzugangsberechtigung, beispielsweise die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, den schulischen Teil der Fachhochschulreife oder eine berufliche Ausbildung mit qualifiziertem Ergebnis sowie einen Vertrag mit einem Kooperationsunternehmen.“

Wer sich für einen dualen Studiengang an der Hochschule Koblenz interessiert, sollte daher frühzeitig mit der Suche nach einem geeigneten Unternehmenspartner beginnen – viele Betriebe schreiben ihre dualen Studienplätze bereits ein Jahr im Voraus aus. „Der Start und die Fristen können allerdings auch je nach Branche und Unternehmen variieren“, so Wißkirchen. So seien manchmal auch kurzfristig noch geeignete Ausbildungsstellen verfügbar. Für den Einstieg zum Wintersemester 2025/26 gibt es in einigen Unternehmen sogar jetzt noch freie Plätze.

Angeboten werden duale Studiengänge in den Bereichen Bauwesen, Ingenieurwesen und Technik, Mathematik, Informatik und Künstliche Intelligenz, Sozialwissenschaften oder Wirtschaft. Eine Auswahl der Kooperationsunternehmen sowie weitere Informationen zum dualen Studienangebot finden Interessierte auf der Website der Hochschule Koblenz. https://www.hs-koblenz.de/duales-studium. Kontakt für Interessierte Sabine Wißkirchen und Charlotte Lehn E-Mail: duales-studium@hs-koblenz.de