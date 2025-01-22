KOBLENZ – Hochschule Koblenz – Jugend forscht und Tag der Mathematik am Campus Remagen

Der Regionalwettbewerb Jugend forscht fand unter dem Motto „Maximale Perspektive“ am Campus Remagen der Hochschule Koblenz statt. Gleichzeitig wurde der „Tag der Mathematik“ gefeiert, was diese Veranstaltung zu einer besonderen Kombination aus Wissenschaft, Innovation und gezielter Nachwuchsförderung machte.

Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, äußerte seine Freude darüber, dass die Hochschule Koblenz in diesem Jahr erneut Gastgeber beider Regionalwettbewerbe war – sowohl am Campus Koblenz als auch am Campus Remagen. Der Regionalwettbewerb Jugend forscht Koblenz fand bereits zwei Tage zuvor mit Unterstützung des Patenunternehmens evm statt.

Die Veranstaltung zog eine beeindruckende Anzahl junger Talente an. Insgesamt nahmen 51 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Jugend forscht sowie 58 Schülerinnen und Schüler bei Jugend forscht junior (ehemals Schüler experimentieren) teil. Diese jungen Forschenden präsentierten ihre innovativen Projekte einer breiten Öffentlichkeit und einer fachkundigen Jury.

Vielfalt der Projekte und fachkundige Jury

Die Qualität und Vielfalt der eingereichten Arbeiten spiegelte sich in den 62 Projekten wider, die von insgesamt 109 Teilnehmenden aus den Bereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Physik und Technik stammten. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von 32 engagierten Projektbetreuenden aus Schulen in Bad Neuenahr, Linz, Montabaur, Koblenz, Neuwied, Mayen, Trier, Bingen, Lahnstein und Plaidt. Eine 30-köpfige Jury, bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern, Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeitenden der Hochschule und Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft, bewertete die Projekte mit großem Engagement und Fachkenntnis.

Feierliche Würdigung und musikalische Begleitung

Die Feierstunde wurde durch die Anwesenheit von Landrätin Cornelia Weigand bereichert. In ihrem Grußwort betonte sie die Bedeutung von Neugier und Engagement: „Wissenschaft lebt von Neugier und Begeisterung. Und genau das, Eure Begeisterung wird in den Projekten deutlich sichtbar. Jede Idee verdient höchsten Respekt, auch ganz unabhängig vom heutigen Ergebnis, denn es geht bei Wissenschaft und Forschung darum kritisch zu denken, dran zu bleiben und die eigene Perspektive immer wieder zu erweitern. Bewahrt eure Neugier und habt weiterhin Mut, Fragen zu stellen und Eure Talente und Kraft auch künftig in Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft einzubringen“, sagte Landrätin Cornelia Weigand an alle Teilnehmenden gerichtet.

Auch Prof. Dr. Georg Schmidt, der Patenbeauftragte von Jugend forscht am Campus Remagen, richtete Begrüßungsworte an die Schülerinnen und Schüler: „Es begeistert mich jedes Jahr aufs Neue zu sehen, mit welcher Kreativität und Ausdauer die jungen Forscherinnen und Forscher an ihre Projekte herangehen“, betonte Professor Schmidt. „Die Ausdauer, die dabei zum Ausdruck kommt – Fragen zu stellen, auszuprobieren, auch mal zu scheitern, aber nicht aufzugeben, dranzubleiben und weiterzudenken –, die brauchen wir für die Lösungen von morgen. Jugend forscht ist damit weit mehr als nur ein Wettbewerb: Hier zeigen sich Talente und Zukunft zugleich.“

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bigband des Peter-Joerres-Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahrweiler, die der Veranstaltung einen festlichen Rahmen verlieh.

Ein besonderes Highlight für die Schülerinnen und alle Interessierten waren die Mitmachangebote des Ada-Lovelace-Projekts. Hier konnten die Teilnehmerinnen die Welt der Mathematik auf spielerische Weise entdecken – mit anspruchsvollen Knobelaufgaben, Logikspielen und Rätseln, die zum Mitdenken und Ausprobieren anregten. Zudem öffneten das Labor für Wearables, in dem an Mikronadelsystemen geforscht wird, sowie das Robotiklabor und das Labor für medizinische Strahlenphysik ihre Türen. Sie boten spannende Einblicke in aktuelle Forschungsbereiche.

