KOBLENZ – Hochschule Koblenz ist gründungsstärkste Hochschule in Rheinland-Pfalz – Platz 15 im bundesweiten Gründungsradar 2025

Die Hochschule Koblenz erzielt im aktuellen „Gründungsradar 2025“ des Stifterverbands eine herausragende Platzierung: In der Kategorie der mittelgroßen Hochschulen belegt sie deutschlandweit Rang 15 und ist damit die gründungsstärkste Hochschule in Rheinland-Pfalz. Im Vergleich zur letzten Erhebung „Gründungsradar 2022“ konnte sie sich um 30 Ränge verbessern und einen Anstieg von 10 Indexpunkten auf 49,8 Punkte verzeichnen.

Der Gründungsradar, herausgegeben vom Stifterverband in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), analysiert und bewertet die Gründungsförderung an deutschen Hochschulen. In die Erhebung fließen umfangreiche Daten ein, die ein umfassendes Bild der unterstützenden Strukturen für Gründerinnen und Gründer an Hochschulen zeichnen.

Starke Strukturen und gezielte Förderung

„Diese herausragende Platzierung ist das Ergebnis des kontinuierlichen Engagements der Hochschule Koblenz, Gründerinnen und Gründern ein starkes, strukturiertes Unterstützungsnetzwerk zu bieten. Wir sind stolz darauf, dass wir durch eine breite Palette an Beratungs-, Qualifizierungs- und Vernetzungsaktivitäten, eine nachhaltige Gründungskultur fördern können“, erklärt Raphael Dupierry, Leiter des Gründungsbüros der Hochschule Koblenz.

Besonders positiv bewertet wurden folgende Dimensionen: Strukturelle Verankerung der Gründungsförderung: Mit Rang 13 (2022: Rang 38) bestätigt die Hochschule Koblenz ihre starke institutionelle Einbindung der Gründungsförderung – etwa durch die strukturelle Verankerung des Themas Gründungsförderung in der Hochschulleitung, klare Regelungen zum geistigen Eigentum und mit dem Gründungsbüro der Hochschule Koblenz als eine zentrale Organisationseinheit zur Unterstützung angehender Gründerinnen und Gründern.

Sensibilisierung für Unternehmertum: In dieser Kategorie verbesserte sich die Hochschule auf Rang 20 (2022: Rang 40) und zeigt damit ihren Erfolg in der Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen.

Praxisorientierte Qualifizierung: Mit Rang 17 (2022: Rang 51) honoriert der Gründungsradar die praxisnahen Qualifizierungsangebote wie die Gründungsseminare und Workshopreihen des Gründungsbüros.

Gründungsunterstützung: Die Hochschule belegt hier Rang 12 (2022: Rang 47) und unterstreicht damit die gezielte Begleitung von Gründungsvorhaben durch eine individuelle Palette an Beratungs- und Förderangeboten.

Systematische Nachverfolgung und Optimierung: In dieser Kategorie ist die Hochschule Koblenz bundesweit führend, was die nachhaltige Weiterentwicklung ihrer Gründungsförderung belegt.

Nachhaltige Verankerung der Gründungskultur

„Unternehmertum ist ein Schlüssel zu Innovation und nachhaltigem Wirtschaften. Unsere Studierenden sollen nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern auch die Möglichkeit haben, ihre Ideen aktiv umzusetzen. Die gute Platzierung im Bereich der Gründungsunterstützung zeigt, dass wir mit dem Gründungsbüro auf dem richtigen Weg sind, das unternehmerische Denken nachhaltig in der Hochschulkultur zu verankern“, betont Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Vizepräsident für Transfer und regionale Entwicklung.

Mit dieser hervorragenden Platzierung im Gründungsradar 2025 setzt die Hochschule Koblenz ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Gründungsförderung und bestätigt ihre Rolle als führende Institution in Rheinland-Pfalz. Den vollständigen Gründungsradar 2025 finden Sie unter https://www.gruendungsradar.de/