KOBLENZ – Hochschule Koblenz: Institut für Forschung und Weiterbildung (IFW) bietet Fortbildung zur Schuldnerberatung an

Schuldner- und Insolvenzberatung ist ein Arbeitsfeld, das in den letzten Jahren stark an Relevanz gewonnen hat. Mit über 6 Millionen überschuldeten Personen in Deutschland und jährlich rund 100.000 Verbraucherinsolvenzanträgen ist der Bedarf an qualifizierten Beraterinnen und Beratern hoch. Die Hochschule Koblenz bietet daher auch 2025 wieder eine Weiterbildung Schuldner- und Insolvenzberatung an. In sieben Modulen, die sich über sieben Monate erstrecken, erlangen Interessierte das Zertifikat „Schuldner- und Insolvenzberatung“ der Hochschule Koblenz. Die Kosten liegen bei 1.998 Euro. Die Fortbildung startet am 4. April 2025. Anmeldung unter: www.ifw-anmeldung.de. Foto: HSK