KOBLENZ – Hochschule Koblenz feiert 30-jähriges Jubiläum

Im Jahr 2026 feiert die Hochschule Koblenz ihr 30-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung hat sie sich als feste Größe in der akademischen Landschaft etabliert und bietet Studierenden und Forschenden ein inspirierendes Umfeld für Bildung, Wissenschaft und Innovation. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, die Einblicke in die Hochschule, ihre Forschung und ihr Engagement in der Region geben.

„Die letzten 30 Jahre zeigen eindrucksvoll, wie die Hochschule Koblenz Bildung, Forschung und Innovation miteinander verbindet“, sagt Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz. „Mit unserem Jubiläumsprogramm möchten wir allen Interessierten die Vielfalt unserer Hochschule zeigen und gemeinsam mit Mitarbeitenden, Studierenden, Ehemaligen und der Region feiern.“

Forschung, Technik und Innovation erleben

Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird die Verleihung des Promotionsrechts. Darüber hinaus lädt die Hochschule im Juni zum Tag der Forschung ein, bei dem aktuelle Projekte und innovative Ergebnisse aus allen Bereichen präsentiert werden. Beim Familienfest wird ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Hochschule bei den offenen Laboren hautnah zu erleben und spannende Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit zu gewinnen.

Studienorientierung und Feierlichkeiten

Ein besonderes Highlight für Studieninteressierte sind die Open Days, die an allen drei Standorten Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen stattfinden. An diesen Tagen stellt sich die Hochschule vor allem Schülerinnen und Schülern mit ihren Studiengängen, Einrichtungen und Projekten vor. Das Jubiläumsjahr wird am 30. September offiziell mit der feierlichen Semestereröffnung begangen.

Die Hochschule Koblenz freut sich darauf, gemeinsam ein Jahr voller Wissenschaft, Innovation und Feierlichkeiten zu erleben.