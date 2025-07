KOBLENZ – Hochschule Koblenz – Exkursion zu den internationalen Messen für Photonik, Quantentechnologien und Robotik

Masterstudierende des Studiengangs Applied Physics am Campus Remagen der Hochschule Koblenz besuchten vom 24. bis 25. Juni 2025 im Rahmen einer Exkursion gemeinsam mit Prof. Dr. Georg Ankerhold vom Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik die international renommierte Weltleitmesse „Laser World of Photonics 2025“ in München. Darüber hinaus nahmen sie auch an der parallel stattfindenden „World of Quantum 2025“ sowie der internationalen Robotikmesse „automatica 2025“ teil. Die Messebesuche ermöglichten den Teilnehmenden faszinierende Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends der Photonik-, Laser- und Quantentechnologien sowie der Robotik.

Innovationen aus Photonik, Laser- und Quantentechnologie sowie Robotik hautnah erleben

Die „Laser World of Photonics“, die alle zwei Jahre in München stattfindet, gilt mit über 1.300 Ausstellern und internationalen Fachbesucherinnen und -besuchern als weltweit führende Plattform für Laser- und Photoniktechnologien. Ergänzt wurde die Messe durch die „World of Quantum“, die seit 2022 als eigenständige Fachausstellung die rasant wachsende Quantenbranche abbildet.

In diesem hochinnovativen Umfeld konnten sich die Studierenden über neueste Entwicklungen in Bereichen wie Quantencomputing, Quantenkommunikation, Quantensensorik und Quantenimaging informieren – Technologien, die zukünftig eine zentrale Rolle in Wissenschaft und Industrie spielen werden.

Auf der parallel stattfindenden Weltleitmesse „automatica 2025“ für intelligente Automation und Robotik informierten sie sich über aktuelle Lösungen zur Effizienzsteigerung industrieller Produktion sowie über zukunftsweisende Anwendungen in der Medizintechnik oder im privaten Alltag. Sie konnten aber auch gut erkennen, in welchen Bereichen der Industriestandort Deutschland im internationalen Vergleich noch Nachholbedarf hat.

Fachvorträge, Workshops und Austausch mit der Forschung

Neben dem Besuch der Ausstellerstände nutzten die Studierenden auch zahlreiche Fachvorträge, Workshops und Demonstrationen, um sich mit aktuellen Anwendungsfeldern vertraut zu machen – etwa in der Medizintechnik, Fertigungstechnik oder optischen Messtechnik. Der begleitende World of Photonics Congress 2025 mit über 3.600 wissenschaftlichen Beiträgen bot zusätzlich wertvolle Einblicke in aktuelle Forschungsergebnisse.

Austausch mit ehemaligen Studierenden der Hochschule

Als besonders bereichernd empfanden die Teilnehmenden den Austausch mit Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Applied Physics, die heute in verschiedenen Bereichen der Photonik- und Quantentechnologie tätig sind. In persönlichen Gesprächen berichteten diese von ihren individuellen Karrierewegen und gaben wertvolle Einblicke in berufliche Perspektiven nach dem Studium. Dabei wurde deutlich, dass insbesondere Tätigkeitsfelder wie die Quantenkryptografie im Kontext der Luft- und Raumfahrttechnik sowie die industrielle Lasermaterialbearbeitung vielfältige Möglichkeiten bieten, die im Studium erworbenen Kompetenzen direkt und praxisnah einzusetzen.

Unterstützung durch Förderkreis und regionales Unternehmen

Die Exkursion wurde durch den Förderkreis Remagen der Fachhochschule im Kreis Ahrweiler großzügig unterstützt, der jedem Teilnehmenden einen großzügigen Zuschuss gewährte. Darüber hinaus stellte die auf Lasertechnik spezialisierte Firma Laserline aus Mülheim-Kärlich kostenfreie Eintrittskarten zur Verfügung.

Professor Dr. Georg Ankerhold zeigte sich begeistert von den Eindrücken der Exkursion: „Die Messebesuche boten unseren Studierenden nicht nur eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich über aktuelle technologische Entwicklungen zu informieren, sondern lieferten auch wertvolle Impulse für ihre berufliche Orientierung. Besonders in den drei hochinnovativen Bereichen Photonik, Quantentechnologie und KI-gestützte Robotik, in denen Deutschland international eine Schlüsselrolle einnimmt, entstehen derzeit neue Berufsbilder. Unser Ziel ist es, unsere Masterstudierenden gezielt auf diese zukunftsträchtigen und herausfordernden Arbeitsfelder vorzubereiten.“

Die Hochschule Koblenz dankt ihren Förderpartnern für die Unterstützung und freut sich, dass durch die Exkursion ein praxisnaher Austausch zwischen akademischer Ausbildung und industrieller Anwendung ermöglicht wurde.