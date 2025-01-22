KOBLENZ – Hochschule Koblenz erweitert Studiengang um Vertiefung „Angewandte KI“

Der Bachelorstudiengang Digital Business und Supply Chain Management der Hochschule Koblenz, der seit dem Wintersemester 2025/2026 angeboten wird, erweitert sein Profil: Ab dem Sommersemester 2026 können Studierende die neue Vertiefung „Angewandte Künstliche Intelligenz (KI)“ wählen. Der Campus Remagen positioniert sich damit stark im Bereich Digitalisierung und KI und baut dieses Profil weiter aus.

Einzigartige Kombination aus BWL, Digitalisierung und nachhaltigen Lieferketten

Der Studiengang ist deutschlandweit einzigartig, da er eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung mit den aktuellen Themen Digitalisierung und nachhaltigen Lieferketten verbindet. Mit der neuen Vertiefung reagiert die Hochschule Koblenz auf die wachsende Bedeutung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, digitalaffinen Studierenden praxisnahe KI-Kompetenzen zu vermitteln und sie gezielt auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. „Mit der Vertiefung Angewandte KI ermöglichen wir unseren Studierenden, frühzeitig fundierte Expertise im Umgang mit modernen KI-Technologien aufzubauen und diese praxisnah in Unternehmen anzuwenden“, erklärt Prof. Dr. Julia Daecke, Studiengangsleiterin und Lehrpreisträgerin 2025. „Die Kombination aus technologischem Verständnis und betriebswirtschaftlicher Anwendungskompetenz wird für Unternehmen zur Schlüsselqualifikation und verschafft unseren Absolventinnen und Absolventen einen echten Wettbewerbsvorteil.“

Praxisnahe Ausbildung in Generativer KI und Agentic AI

Die Studierenden werden praxisnah in Generativer KI und Agentic AI ausgebildet. Die Generative KI ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der sich auf die Erstellung neuer Inhalte konzentriert. Die Agentic KI (auch agentenbasierte Künstliche Intelligenz genannt) bezeichnet eine Form der künstlichen Intelligenz, die nicht nur auf Befehle reagiert, wie ein klassischer Chatbot, sondern autonom handelt, Neben dem theoretischen Wissen lernen die Studierenden, wie KI-Systeme erfolgreich in Unternehmen eingesetzt werden, wie KI-Projekte geplant, gesteuert und bewertet werden und welche organisatorischen Voraussetzungen für erfolgreiche Implementierungen erforderlich sind.

Gastvorträge hochkarätiger Referentinnen und Referenten aus der Wirtschaft ergänzen die Lehre und bieten Einblicke in aktuelle Praxisbeispiele, Herausforderungen und Best Practices.

Technische KI-Kompetenzen durch interdisziplinäre Zusammenarbeit

In Kooperation mit dem Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik erhalten die Studierenden im 3. und 4. Semester Zugang zu vertiefenden KI-Modulen, darunter Angewandte Programmierung (Python), Einführung in das Software Engineering, Applied Machine Learning, Applied Deep Learning und Digital-Ethik.

Im 4. Semester arbeiten sie zudem in interdisziplinären Projektteams gemeinsam mit Studierenden technischer Studiengänge an realen Unternehmensproblemen. Dabei werden technologische KI-Lösungen mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen verknüpft – eine optimale Vorbereitung auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt.

Attraktiv für Studierende – wertvoll für Unternehmen der Region

Die Vertiefung richtet sich an alle digitalaffinen Studierenden, die praxisnahes, BWL-orientiertes KI-Wissen erwerben möchten. Unternehmen der Region profitieren gleichzeitig von dringend benötigten Fachkräften, die KI-Anwendungen verstehen und in operative Prozesse integrieren können.

Der Studiengang ist zulassungsfrei, eine Bewerbung ist bis zum 31. März 2026 möglich. Weitere Informationen unter https://www.hs-koblenz.de/studieninteressierte/bachelor-digital-business-und-supply-chain-management

Ausgezeichnete Hochschule

Die Hochschule Koblenz wurde von der unabhängigen Plattform StudyCheck als besonders beliebte Hochschule ausgezeichnet und belegt unter den staatlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz den ersten Platz. Dies unterstreicht das Engagement der Hochschule für exzellente Lehre und Forschung sowie ihre Attraktivität für Studierende. Foto (Hochschule Koblenz/ Martin Lisek)