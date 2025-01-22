KOBLENZ – Hochschule Koblenz erhält Promotionsrecht in drei landesweiten HAW-Promotionsclustern – Koordination eines eigenen Clusters

Mit der Bekanntgabe des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) erreichen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) in Rheinland-Pfalz einen bedeutenden Meilenstein: Besonders forschungsstarke Fachrichtungen an Hochschulen in Rheinland-Pfalz erhalten künftig das Promotionsrecht in drei hochschulübergreifenden Promotionsclustern.

Die Hochschule Koblenz gehört zu den beteiligten Hochschulen der ersten Vergaberunde des Promotionsrechts für HAW in Rheinland-Pfalz. Wie das MWG bekanntgab, erhält sie in drei hochschulübergreifenden Promotionsclustern das eigenständige Promotionsrecht – eines davon unter ihrer eigenen Koordination. Die Hochschule Koblenz übernimmt dabei eine aktive und verantwortungsvolle Rolle: Sie koordiniert das Promotionscluster „Nachhaltige Technik und Naturwissenschaften“ und ist zudem an den Clustern „Angewandte Informatik“ sowie „Medical and Environmental Life Sciences“ beteiligt. „Das Promotionsrecht eröffnet uns die Möglichkeit, unsere zentrale Rolle in der angewandten Forschung weiter auszubauen, eigenständig wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden und Studierenden wie Forschenden neue Perspektiven zu bieten“, sagt Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz.

Hohes Engagement und Zusammenarbeit gewürdigt

„Die Beantragung des Promotionsclusters war ein intensives Projekt, das viel Engagement erforderte“, sagt Prof. Dr. Antje Liersch, Vizepräsidentin für Forschung der Hochschule Koblenz. „Mein herzlicher Dank gilt allen beteiligten Professorinnen und Professoren für ihre herausragende Arbeit und ebenso unseren Partnerhochschulen in Rheinland-Pfalz für die exzellente Zusammenarbeit – gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Forschung“, betont Liersch.

Stärkung des Wissenschafts- und Innovationsstandorts Koblenz

Die Entscheidung folgt einer umfassenden Begutachtung durch eine unabhängige Expertenkommission. Bewertet wurden unter anderem das Forschungsprofil, die Kohärenz – also der innere Zusammenhang und die Abstimmung der Forschungsziele, Themen und Strukturen innerhalb der Cluster – und die Organisationsstruktur sowie die Forschungsstärke und Betreuungserfahrung der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Die Hochschule Koblenz sieht in der Verleihung des Promotionsrechts einen wichtigen Impuls zur weiteren Stärkung der regionalen Innovationskraft. Das eigenständige Promotionsrecht ermöglicht es, praxisorientierte Forschung auf hohem wissenschaftlichem Niveau voranzutreiben und die Attraktivität des Standorts für Studierende, Forschende und Unternehmen weiter zu erhöhen.

Nächste Schritte

Die offizielle Verleihung des Promotionsrechts durch Wissenschaftsminister Clemens Hoch wird am 24. Februar erfolgen. Anschließend nehmen die Promotionscluster ihre Arbeit auf.