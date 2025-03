KOBLENZ – Hochschule Koblenz bietet spannende Ferienkurse in den Osterferien an

Die Hochschule Koblenz lädt Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren ein, in den Osterferien an spannenden Ferienkursen teilzunehmen. Die kostenlosen Kurse bieten einen praxisnahen Einblick in verschiedene technische und naturwissenschaftliche Themen – ganz ohne Vorkenntnisse. Veranstaltungsort ist der Campus Koblenz.

Vielfältige Themen für neugierige Nachwuchsforscher

Technik und Wissenschaft hautnah erleben – das ermöglichen die Ferienkurse der Hochschule Koblenz. Dabei warten spannende Experimente und kreative Herausforderungen auf die Teilnehmenden: Im Robbi-Lab wird ein ferngesteuertes Roboterfahrzeug programmiert und zum Leben erweckt. Wer lieber in die Welt des 3D-Drucks eintauchen möchte, kann sein eigenes Druckobjekt entwerfen und realisieren. Ein besonderes Highlight ist der neue Kurs Energie-Reloaded: Hier erleben die Teilnehmenden mit Augmented-Reality-Brillen die Funktionsweise nachhaltiger Technologien und erhalten so einen interaktiven Einblick in erneuerbare Energien. Bei Scooby – Science out of the box geht es darum, wie Alltagsgegenstände funktionieren. Mithilfe kleiner elektronischer Bausätze lernen die Teilnehmenden spielerisch, welche physikalischen Prinzipien hinter vielen nützlichen Geräten stecken. Wer sich für Strom und Schaltkreise interessiert, kann im Experimentierkurs Elektrotechnik faszinierende elektrotechnische Versuche durchführen und so selbst zum Forscher oder zur Forscherin werden.

Vorausschau auf den Sommer

Auch in den Sommerferien wird es wieder interessante Workshops geben. Ein besonderes Highlight: „Klimaneutral dank erneuerbarer Energien – wie Keramik unsere Zukunft rettet“. Hier stehen Experimente im Labor zum Thema „Green Energie“ im Mittelpunkt. Dieser Kurs findet am Campus Höhr-Grenzhausen statt. Auch in den Herbst- und Winterferien werden wieder spannende Kurse angeboten, die bereits jetzt buchbar sind. Die Hochschule Koblenz freut sich darauf, viele neugierige junge Entdeckerinnen und Entdecker in den Ferienkursen begrüßen zu dürfen.

Anmeldung und Teilnahmegebühren: Die Teilnahme an den Osterferienkursen ist dank der Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) des Landes Rheinland-Pfalz kostenfrei. Interessierte können sich über die Website der Hochschule Koblenz anmelden: https://www.hs-koblenz.de/ferienangebote. Die Gruppengröße beträgt 8 bis 25 Personen. Kontakt für Rückfragen: Julia Becker (ferienangebote@hs-koblenz.de)