KOBLENZ – Hochschule Koblenz beruft Prof. Dr. Ingo Heidbüchel auf Professur für Hydrologie und Wasserwirtschaft

Die Hochschule Koblenz freut sich, Prof. Dr. Ingo Heidbüchel als neuen Professor für Hydrologie und Wasserwirtschaft im Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe willkommen zu heißen. Mit seiner beeindruckenden internationalen Erfahrung und seiner umfassenden wissenschaftlichen Expertise verstärkt er ab sofort das Lehr- und Forschungsteam der Hochschule.

Prof. Heidbüchel wurde in Frankfurt am Main geboren und legte 1999 sein Abitur in Coburg ab. Im Anschluss studierte er Hydrologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo er 2007 sein Diplom erlangte. Während seines Studiums absolvierte er ein Auslandsjahr an der University of Canterbury in Christchurch, Neuseeland, und ein Praktikum an der Universität Stockholm, Schweden. In seiner Diplomarbeit untersuchte er am Beispiel eines Wüstenflusses in Namibia, wie viel Grundwasser gebildet wird, wenn seltene Sturzflutwellen durch einen ansonsten trockenen Flusslauf ziehen.

Nach seinem Diplom begann Prof. Heidbüchel seine wissenschaftliche Laufbahn als Mitarbeiter der spanischen Forschungseinrichtung CSIC in Madrid und sammelte erste berufliche Erfahrungen in einem Ingenieurbüro in Windhoek, Namibia. 2008 setzte er seine akademische Laufbahn mit einer Promotion an der University of Arizona in Tucson, USA, fort. In seiner Dissertation untersuchte er mithilfe stabiler Wasserisotope, welche Faktoren die Reaktionsgeschwindigkeit von Einzugsgebieten auf Niederschlagsereignisse beeinflussen. 2012 schloss er seine Promotion ab.

Es folgten bedeutende wissenschaftliche Stationen in Deutschland: Ab 2013 war Prof. Heidbüchel am Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam tätig, wo er sich mit Ökohydrologie, Forsthydrologie und Methoden zur Bodenfeuchtemessung beschäftigte. Ab 2017 arbeitete er am Umweltforschungszentrum (UFZ) Leipzig im Bereich Hydrogeologie, wo er hydrologische Modelle zur Bestimmung von Wasseralter und Transitzeiten im Wasserkreislauf entwickelte. 2021 übernahm er ein eigenes Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an der Universität Bayreuth.

Mit seinem Wechsel an die Hochschule Koblenz bringt Prof. Heidbüchel nicht nur eine umfassende Forschungserfahrung mit, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis für praxisnahe hydrologische Fragestellungen. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben, den Umgang mit den Studierenden und bin gespannt, wie es sich an der Hochschule Koblenz arbeiten und leben lässt“, so Prof. Heidbüchel.

Privat lebt Prof. Heidbüchel mit seiner Frau und seiner dreijährigen Tochter. In seiner Freizeit widmet er sich mit Leidenschaft dem Badminton. Die Hochschule Koblenz heißt Prof. Heidbüchel herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit in Lehre und Forschung. Foto: Hochschule Koblenz/ Martin Lisek