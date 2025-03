KOBLENZ – Hochschule Koblenz beruft Dr. Denise-Steliana Welsch zur Professorin für Bioinformatik mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz in den Lebenswissenschaften

Die Hochschule Koblenz freut sich, die Ernennung von Professor Dr. Denise-Steliana Welsch zur Professorin für Bioinformatik mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz (KI) in den Lebenswissenschaften bekannt zu geben. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in akademischen und industriellen Kontexten wird Professor Welsch die Ausbildung der nächsten Generation von Expertinnen und Experten im Bereich Datenanalyse und KI maßgeblich bereichern.

Professor Welsch begann ihre akademische Laufbahn mit einem Diplomstudium in Mathematik an der Universität Bukarest. Anschließend promovierte sie an der Universität Göttingen, wobei ihre Dissertation durch das renommierte Georg-Christoph-Lichtenberg-Stipendium für herausragende Forschungsarbeiten gefördert wurde. Parallel dazu erwarb sie ein „Certificate in Applied Statistics“ am Zentrum für Statistik.

Ihre berufliche Karriere führte sie zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das Institut für Mathematische Stochastik und die Abteilung für Medizinische Statistik des Universitätsklinikums Göttingen. Es folgten Positionen als Teamleiterin für Biometrie bei der BASF AG in Ludwigshafen und als Data-Science-Beraterin bei der Information Works GmbH in Köln, wo sie Projekte für namhafte Kunden wie die Bayer AG betreute.

Seit 2008 war Professor Welsch mit ihrer eigenen Beratungsfirma „Rey Analytical Research“ selbstständig tätig und spezialisierte sich auf statistische Analysen, Data Science, Machine Learning und KI. Sie leitete Projekte insbesondere in der Pharma- und Agrarindustrie für Unternehmen wie Bayer AG, MEDA/Mylan Pharma und Richter-Helm BioLogics. Methodisch setzte sie Schwerpunkte in der statistischen Modellierung und in KI-Anwendungen. Parallel zu ihrer Beratungstätigkeit engagierte sich Professor Welsch als Lehrbeauftragte an der Hochschule Koblenz.

Ein besonderes Anliegen ist ihr die Förderung von Open-Source-Entwicklung und Lehre. So initiierte sie das Projekt „Statsomat“, eine Webplattform für automatisierte statistische Analysen, die heute als Labor der Hochschule Koblenz etabliert ist.

Professor Welsch äußert sich zu ihrer neuen Rolle: „Mein Ziel ist es, die praktische Anwendung von Datenanalyse und maschinellem Lernen an der Schnittstelle zwischen Mathematik, Informatik und Lebenswissenschaften voranzutreiben und Studierende mit den modernsten Methoden vertraut zu machen.“

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist Professor Welsch auch Autorin des Kinderbuches „Robozupi. Wie ich meinem Kind an 10 Tagen erste Schritte in der Programmiersprache Python beibrachte“ sowie mehrerer wissenschaftlicher Publikationen.

Die Hochschule Koblenz heißt Professor Dr. Denise-Steliana Welsch herzlich willkommen und freut sich auf die Impulse, die sie in Lehre und Forschung einbringen wird. Foto: Hochschule Koblenz/ Justin Osenberg