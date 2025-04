KOBLENZ – Hochschule Koblenz begrüßt 753 Erstsemester zum Sommersemester 2025

Die Hochschule Koblenz hat zum Start des Sommersemesters 2025 neue Studierende an ihren drei Standorten willkommen geheißen. Insgesamt beginnen 753 Erstsemester ihr Studium an der Hochschule, davon 562 am Campus Hochschule, 182 in Remagen und 9 in Höhr-Grenzhausen.

Am Campus Remagen wurden die neuen Studierenden in einer gemeinsamen Erstsemesterveranstaltung im Audimax begrüßt. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Hochschule hieß insbesondere Prof. Dr. Ralf Haderlein, Vizepräsident für Studium und Lehre, vertretend für das Präsidium der Hochschule, die Erstsemester herzlich willkommen. In Remagen sind die beiden Fachbereiche Mathematik, Informatik, Technik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften angesiedelt. Während der Veranstaltung stellten sich studentische Gremien vor und zwei ehemalige Studierende aus dem Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften berichteten über ihre Erfahrungen im Studium sowie ihren weiteren Werdegang. Erstmals wurde zudem ein „Markt der Möglichkeiten“ veranstaltet, auf dem die beratenden Stellen der Hochschule ihre Angebote präsentierten.

Auch am Campus Koblenz wurden die Erstsemester herzlich empfangen. Hier fand die Begrüßung im Rahmen eines groß angelegten „Markts der Möglichkeiten“ im Foyer des Campus statt. Studierende der Fachbereiche Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen sowie bauen – kunst – werkstoffe kamen dort zusammen, um gemeinsam in ihr Studium zu starten. Rund 30 Infostände von Service- und Beratungsstellen sowie studentischen Initiativen boten sowohl den Erstsemestern als auch höheren Semestern Gelegenheit, sich zu informieren und zu vernetzen.

Mit der Begrüßung der neuen Studierenden startet die Hochschule Koblenz in ein weiteres Sommersemester voller Möglichkeiten, Vernetzung und akademischer Herausforderungen. Die Hochschule freut sich darauf, die Studierenden auf ihrem Bildungsweg zu begleiten und ihnen eine fundierte akademische Ausbildung zu ermöglichen.