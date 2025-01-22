KOBLENZ – Hochschule Koblenz als beliebteste Hochschule in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet

Die Hochschule Koblenz wurde beim StudyCheck Award 2026 als eine der beliebtesten Hochschulen Deutschlands ausgezeichnet. Damit sichert sie sich den ersten Platz unter den staatlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz.

Der StudyCheck Award zeichnet jährlich die Hochschulen und Universitäten aus, die bei Studierenden besonders beliebt sind. Grundlage für das Ranking sind Sternebewertungen und die Weiterempfehlungsrate, die von Studierenden auf der Plattform StudyCheck abgegeben werden. Seit 2015 gilt der Award als verlässlicher Indikator für die Zufriedenheit der Studierenden in Deutschland.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass unser Engagement für eine hochwertige Lehre, eine enge Betreuung der Studierenden und ein lebendiges Hochschulleben geschätzt wird“, sagt Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz.

Im Gesamtranking aller Universitäten und Hochschulen in Deutschland belegt die Hochschule Koblenz den 48. Platz, im Ranking aller Hochschulen liegt sie auf Platz 37. „Diese Platzierungen bestätigen, dass die Hochschule Koblenz nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch deutschlandweit als attraktive Hochschule wahrgenommen wird“, ergänzt Prof. Stoffel.

Mit dem StudyCheck Award 2026 setzt die Hochschule Koblenz ein deutliches Zeichen: Exzellente Lehre und studentische Zufriedenheit stehen im Mittelpunkt.