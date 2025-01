KOBLENZ – Games – Zuhause in Koblenz – Global Game Jam findet zum siebten Mal in Koblenz statt – Schirmherr Wefelscheid will Ansiedlung von Spieleentwicklern in Koblenz voranbringen

Bereits zum siebten Mal fand der Global Game Jam (GGJ) am vergangenen Wochenende in Koblenz statt, wie schon die vergangenen Jahre im Technologiezentrum Koblenz, das den Veranstaltern die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt. Im Rahmen dieser internationalen Veranstaltung treffen sich Programmierer und Entwickler, um binnen 48 Stunden zu einem vorgegebenen Thema Computerspiele zu entwickeln. Dieses Jahr lautete das Thema „Bubbles“.

„Im Vordergrund stehen Kreativität und Networking“, erläutert Sebastian Pohl, der den GGJ in Koblenz organisiert. „Wir hatten in den vergangenen Jahren insgesamt schon über 200 Teilnehmer, im Ergebnis sind mehr als 40 Spiele entstanden. Auch dieses Mal waren wir gut besucht, die 38 Teilnehmer haben in unterschiedlichen Gruppen 10 Spiele entwickelt, ein voller Erfolg! Bundesweit gab es dieses Jahr rund 30 Veranstaltungsorte, in Rheinland-Pfalz waren wir mit Koblenz jedoch der einzige.“

Jens Wiechering, Regionalvertreter des game e.V., betont die wirtschaftliche Bedeutung der Games-Branche: „Die Branche macht deutschlandweit rund 10 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, davon kommen aber nur fünf Prozent von einheimischen Entwicklern. Das zeigt doch deutlich: Wir müssen in den Standort investieren und Chancengleichheit gegenüber dem Ausland und auch gegenüber anderen Bundesländern schaffen. Zudem führte jeder eingesetzte Euro Steuergeld in den letzten Jahren statistisch zu drei Euro Steuermehreinnahmen. In Games zu investieren, müsste daher für die Politik eigentlich selbstverständlich sein.“

„Ich sehe in der Games-Branche mit all ihrer Innovativität und der zunehmenden Bedeutung von sogenannten „Serious Games“ und Industrieanwendungen ein großes Potenzial, insbesondere für den Standort Koblenz“, so der Koblenzer Landtagsabgeordnete und Stadtrats-Fraktionsvorsitzende Stephan Wefelscheid, der auch die Schirmherrschaft für den Global Game Jam in Koblenz übernommen hatte. „Hier haben wir den renommierten Studiengang Computervisualistik, viele Unternehmen aus dem IT-Bereich und mit dem Technologiezentrum eine Anlaufstelle gerade für junge Start-Ups. Und auch darüber hinaus hat Koblenz viel für junge, kreative Köpfe zu bieten. Dass wir momentan den Großteil der Absolventen, die hier teuer ausgebildet wurden, an andere Standorte verlieren, ist sehr schade. Schon deshalb müssen wir zeigen: Games haben ein Zuhause in Koblenz!“