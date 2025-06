KOBLENZ – Frühstudent an der Hochschule Koblenz: Jonathan Baschek startet ins Studium

Bereits während der Schulzeit Hochschulluft schnuppern – das ermöglicht das Frühstudium an der Hochschule Koblenz. Ein aktuelles Beispiel ist Jonathan Baschek, der sich für das Fachgebiet Ingenieurwesen interessiert und von nun an regelmäßig Vorlesungen an der Hochschule besucht.

Von Jugend forscht ins Frühstudium

„Ich nutze hier an der Hochschule Koblenz die tolle Möglichkeit, ein Frühstudium zu absolvieren“, freut sich Jonathan Baschek, Frühstudent an der Hochschule Koblenz. Bereits im Rahmen von „Jugend forscht“ entwickelte er eine innovative Datenbrille – ein Projekt, das großes Potenzial zeigte. Die Hochschule Koblenz erkannte sein Talent und bot ihm daraufhin an, die technischen Labore und Räumlichkeiten für die Weiterentwicklung seiner Idee zu nutzen. „Es ist spannend, dass ich hier nicht nur die Theorie lerne, sondern auch direkt praktisch anwenden kann, was ich aus der Vorlesung mitnehme“, erklärt Jonathan. Begeistert ist er vom Kurs „Mikroprozessortechnik“ bei Professor Dr. Timo Vogt, den er zweimal pro Woche besucht und in dem er auch seine Programmierkenntnisse ausbaut.

Studienorientierung mit Tiefgang

Das Frühstudium bietet ambitionierten Jugendlichen eine besondere Möglichkeit: Sie erhalten nicht nur fundierte Einblicke in das Wunschstudienfach, sondern auch Zugang zu den vielfältigen Ressourcen der Hochschule Koblenz – vom Mensaangebot über die Bibliothek bis hin zu modernen Laboren Bereits während der Schulzeit besteht die Möglichkeit, sich vertieft mit einem Studienfach auseinanderzusetzen, individuellen Interessen nachzugehen und eine gezielte Förderung zu erhalten. Gleichzeitig knüpfen die Frühstudierenden erste Kontakte zu Professorinnen und Professoren – ein wertvoller Vorteil für die spätere Studienzeit.

Persönliche Beratung als Einstieg

Erste Anlaufstelle für interessierte Schülerinnen und Schüler ist die Allgemeine Studienberatung der Hochschule Koblenz. In einem persönlichen Orientierungsgespräch erhalten die Jugendlichen einen Überblick über das Studienangebot. Gemeinsam wird geprüft, welche Studienrichtung und welche Module inhaltlich und organisatorisch infrage kommen. Auch weiterführende Kontakte in den jeweiligen Fachbereichen werden vermittelt – insbesondere, wenn fachspezifische Rückfragen entstehen.

Die Entscheidung über die Zulassung zum Frühstudium treffen die Schule, die Eltern und die Hochschule Koblenz gemeinsam. Der Besuch der Lehrveranstaltungen ersetzt dabei in den freigestellten Zeiten den Schulunterricht und gilt als Schulveranstaltung. Der Umfang der Unterrichtsbefreiung wird individuell von der jeweiligen Schule festgelegt.

Einfache Bewerbung zum Semesterbeginn

Die Bewerbung zum Frühstudium ist zu den regulären Bewerbungsfristen der Studiengänge möglich. Für die Einschreibung werden folgende Unterlagen benötigt:

Ausgefüllter Antrag auf ein Frühstudium

Einverständniserklärung der Schule

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen)

Kopie des letzten Zeugnisses

Nach erfolgreicher Anmeldung können Frühstudierende regulär an Vorlesungen teilnehmen und – bei bestandenen Prüfungen – sich die erbrachten Leistungen sogar auf ein späteres Studium anrechnen lassen. Die Teilnahme ist jederzeit freiwillig beendbar. Die Verantwortung für versäumten Schulstoff liegt bei den Schülerinnen und Schülern selbst.

Vorteile auf einen Blick

Intensive Studienorientierung: Frühzeitige inhaltliche und persönliche Auseinandersetzung mit dem Wunschstudiengang

Individuelle Schwerpunktsetzung: Frühstudierende wählen – im Rahmen der Möglichkeiten – Module passend zu ihren Interessen und werden gezielt in diesem Bereich gefördert

Hochschulatmosphäre erleben: Zugang zu Einrichtungen wie Mensa, Bibliothek und Laboren

Netzwerke aufbauen: Direkter Kontakt zu Dozentinnen und Dozenten

Leistungsanerkennung möglich: Frühzeitig absolvierte Module können auf ein späteres Studium angerechnet werden

„Das Frühstudium ist ein wunderbares Instrument zur Studienorientierung“, betont Professor Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz. „Es zeigt, wie leistungsbereit junge Menschen bereits in der Schulzeit sind – und wir als Hochschule unterstützen sie gerne auf diesem Weg.“

Weitere Informationen

Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bei der Allgemeinen Studienberatung der Hochschule Koblenz melden. https://www.hs-koblenz.de/studieninteressierte/hochschulluft/fruehstudium. Foto: Hochschule Koblenz/ René Dünnes

Foto: v.l.: Frühstudent Jonathan Baschek und Professor Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz