KOBLENZ – Fernlehrgang für angehende Personalfachkaufleute

Ab dem 18. September 2025 bietet die IHK-Akademie Koblenz wieder einen Fernlehrgang für angehende Personalfachkaufleute an. Der Kurs bereitet die Teilnehmenden auf die IHK-Fortbildungsprüfung vor und kombiniert dabei zeit- und ortsunabhängige Online-Lerneinheiten mit Präsenztagen in Koblenz und qualifizierter Betreuung durch erfahrene Tutorinnen und Tutoren. Das akkreditierte Weiterbildungsformat ermöglicht es den Teilnehmenden, Aufstiegs-BAföG zu beantragen und so einen finanziellen Zuschuss zu den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren zu erhalten. Die etwa zwölfmonatige Weiterbildung bietet eine umfassende Vertiefung des Fachwissens im Personalwesen. Weitere Informationen von: Judith Naethe (Telefon 0261 30471-78, naethe@ihk-akademie-koblenz.de)