KOBLENZ – Fahrraddiebstahl am Schängel-Center in Koblenz

Montagabend, gegen 18:45 Uhr verschloss der 58-jährige Geschädigte sein blaues Mountain-Bike der Marke Ghost im Eingangsbereich des Treppenhauses im Schängel-Center mit einem Bügelschlosses. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des Fahrrads. Die PI Koblenz 1 bittet mögliche Zeugen der Tat, sich zu melden: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de. Quelle Polizei