KOBLENZ – DigiMesse 2025 an der Hochschule Koblenz: Digitalisierung zum Anfassen – Erfolgreiches Netzwerkevent bringt Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen

Wie gelingt Digitalisierung, die verständlich, erlebbar und praxisnah ist? Einen beeindruckenden Einblick bot die DigiMesse 2025 an der Hochschule Koblenz. Besucherinnen und Besucher aus kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), Wissenschaft, öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft folgten der Einladung des Kompetenzzentrums DigiMit².

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Andy Becht, Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz und Professor Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz. Beide unterstrichen in ihren Reden die besondere Bedeutung der Veranstaltung für die Region. „Die DigiMesse zeigt, wie Digitalisierung gelingen kann – praxisnah, verständlich und im engen Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Als Land unterstützen wir solche Formate gezielt, weil sie den digitalen Wandel dort voranbringen, wo er wirkt: in den Unternehmen, in den Regionen, bei den Menschen. Gerade für den Mittelstand ist das ein enormer Gewinn – und für unsere Region ein echtes Innovationssignal“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht.

Auch Professor Dr. Karl Stoffel betonte den direkten Nutzen für KMU: „Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist es wichtig, auf Augenhöhe mit Entwicklern, Forschenden und anderen Unternehmen sprechen zu können. Die DigiMesse schafft diesen Raum – direkt vor der eigenen Haustür.“

Mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller – darunter Start-ups, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen – präsentierten ihre neuesten Entwicklungen. Im Mittelpunkt stand das Ziel, Digitalisierung sichtbar und erlebbar zu machen: mit interaktiven Demonstratoren, praxisnahen Anwendungen und der Möglichkeit, mit Fachleuten aus erster Hand ins Gespräch zu kommen.

Die DigiMesse förderte gezielt den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und machte deutlich, wie sich Technologiepotenziale für den Mittelstand verständlich und direkt nutzbar machen lassen. Ob Robotik, Künstliche Intelligenz (KI), digitale Services oder Automatisierung – die Vielfalt der präsentierten Lösungen spiegelte die Innovationskraft der Region wider.

„Die DigiMesse bringt genau die richtigen Leute zusammen: regionale Unternehmen, Start-ups, Hochschulen und Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Wirtschaftsförderung – das stärkt unsere Region nachhaltig“, sagte Hendrik Solscheid, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums DigiMit². „Unsere Region hat enormes Potenzial – mit Formaten wie der DigiMesse möchten wir dieses sichtbar machen und fördern.“

Auch für Studierende der Hochschule Koblenz war die Veranstaltung ein voller Erfolg: Sie konnten zukunftsweisende Technologien live erleben, Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen und sich frühzeitig mit den Anforderungen des digitalen Wandels vertraut machen.

Die DigiMesse 2025 zeigte: Wenn Digitalisierung verständlich, praxisnah und gemeinschaftlich gestaltet wird, entstehen echte Chancen – für Unternehmen, Wissenschaft und die gesamte Region. Der niedrigschwellige Zugang, der lebendige Austausch und das breite Spektrum an Innovationen machen das Veranstaltungsformat zu einem echten Erfolgsmodell. Foto: Hochschule Koblenz/ René Dünnes