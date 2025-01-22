KOBLENZ – Die IHK-Akademie Koblenz startet in Kürze erneut den Zertifikatslehrgang „Personalentwickler/-in (IHK)“.

Der berufsbegleitende Lehrgang richtet sich an Fach- und Führungskräfte im Personalwesen, die ihre Kompetenzen in der strategischen und operativen Personalentwicklung gezielt ausbauen möchten.

Im Fokus stehen praxisnahe Methoden und Werkzeuge, mit denen Teilnehmende Personalentwicklungsmaßnahmen systematisch planen, umsetzen und evaluieren können. Neben fundiertem Fachwissen erarbeiten die Teilnehmenden ein eigenes Praxisprojekt, das direkt im Unternehmen angewendet werden kann.

Der Lehrgang kombiniert flexible Online-Lernphasen mit kompakten Präsenz-Terminen und ist damit optimal berufsbegleitend gestaltbar.

Für den kommenden Starttermin am 24. April sind noch Plätze verfügbar. Interessierte können sich ab sofort anmelden und sich einen der begehrten Teilnahmeplätze sichern. Infos: ihk-akademie-koblenz.de.

Weitere Informationen: Kathleen Zinselmeier (Telefon 0261 30471-77, zinselmeier@ihk-akademie-koblenz.de)