KOBLENZ – Café Hahn – Ein unvergesslicher Abend mit Elton And The Joels: Musik, die Herzen berührt

Elton And The Joels, die großartige Tribute-Band, welche die Musiklegenden Elton John und Billy Joel vereint, entführten das Publikum auf eine emotionale Reise durch die größten Hits beider Künstler.

Die Band, bestehend aus Bastian Korn (Frontman, Vocals / Piano), Christoph Schulte (Keyboards, Harmonica, Background Vocals), Stefan Weituschat (Lead Guitar, Background Vocals), Toby Schwietering (Bass, Background Vocals), Michael Minholz (Guitars, Mandoline, Background Vocals) und Benny Korn (Drums, Background Vocals), sechs wahrlich talentierten Musikern, die nicht nur die Melodien, sondern auch die Seelen der Originale einfangen, sorgten für eine Atmosphäre, die sowohl nostalgisch als auch elektrisierend war.

Die Setlist war ein wahres Feuerwerk der Emotionen. Von „Piano Man“ über „Tiny Dancer“ bis hin zu „Uptown Girl“ – jeder Song wurde mit einer Leidenschaft und Hingabe dargeboten, die das Publikum mitriss. Der Höhepunkt des Konzerts war zweifelsohne die Zugabe, in der die Band eine Version von „Don‘t Let the Sun Go Down on Me“ und „I Go t Extremes“ zum Besten gab. Die gesamte Halle sang mit, und es war, als ob die Zeit still stünde.

Als das Konzert zu Ende ging, brachten die Zuschauer durch nicht endend wollenden Applaus ihre Begeisterung zum Ausdruck, während die Band sich verbeugte. Es war ein Abend voller Emotionen, Freude, Erinnerungen und einer tiefen Verbundenheit durch die Kraft der Musik. Elton And The Joels haben nicht nur die Hits ihrer Idole gespielt, sondern auch die Herzen des Publikums berührt. Für alle, die das Glück hatten, an diesem Abend dabei zu sein, wird es ein unvergessliches Erlebnis bleiben – ein Konzert, das die Seele nährt und die Liebe zur Musik feiert. (ariwa) Fotos: A. Isele