KOBLENZ – Bedrohung durch den Täter in Koblenz endet in seiner Einweisung

Eine Frau meldete der Polizei eine Bedrohung durch ihren Ex-Freund. Der floh bei Erkennen der Polizei aus der Wohnung und auf das Dach des vierstöckigen Hauses. Er drohte vorher gegenüber seiner Ex-Freundin damit vom Dach zu springen, sollte er die Polizei sehen. Er konnte durch die eingesetzten Beamten auf dem Dach nicht erkannt werden. Aus diesem Grund wurde die Berufsfeuerwehr Koblenz mit ihrer Drehleiter und der Höhenrettung um Unterstützung gebeten. Im weiteren Verlauf konnte der Ex-Freund sowohl von der Drehleiter als auch wieder von der Straße aus gesehen werden. Er drohte mehrfach am Rand des Hauses stehend mit seinem Freitod. Daher wurden Spezialeinheiten der Polizei nachalarmiert. Bevor diese jedoch angerückt waren, konnte der Mann in ein Gespräch verwickelt und zum Einsteigen in ein Fenster bewegt werden. Er wurde anschließend in die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach eingewiesen. Quelle: Polizei