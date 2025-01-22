KOBLENZ – Aktuelles zum Jahreswechsel in Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht

Sie möchten „up-to-date“ sein mit den Regelungen in Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht? In diesem Praxisseminar erfahren Sie, wie Sie anstehende Änderungen für Ihr Unternehmen vorteilhaft, für Ihre Mitarbeiter gerecht und im Einklang mit den Finanzbehörden sowie Sozialversicherungsträgern umsetzen können.

Sie können wählen zwischen dem Präsenzseminar in Koblenz am Mittwoch, 03. Dezember 2025 oder der live-Online Variante am 08. oder 22. Dezember. Weitere Informationen gibt es bei der IHK-Akademie Koblenz: Vicky Hammes, www.ihk-akademie-koblenz.de Telefon 0261 30471-15