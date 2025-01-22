KOBLENZ – 30 Jahre – 30 Bäume – Hochschule Koblenz setzt Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit

Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens hat die Hochschule Koblenz auf ihrem Campus eine Baumpflanzaktion durchgeführt. Unter dem Leitgedanken „30 Jahre – 30 Bäume“ wurden insgesamt 30 Bäume gesetzt. Die Aktion versteht sich nicht als isoliertes Jubiläumsereignis, sondern als bewusst gewähltes Zeichen für das institutionell verankerte Nachhaltigkeitsverständnis der Hochschule – als sichtbare Verbindung von Rückblick und Zukunftsverantwortung.

Die Pflanzung steht für Verwurzelung und Weiterentwicklung: von Wissen, Forschung und gesellschaftlichem Engagement. Während das Jubiläumsjahr Gelegenheit bietet, auf drei Jahrzehnte Hochschulentwicklung zurückzublicken, richten die neu gepflanzten Bäume den Blick nach vorn – auf die dauerhafte Verpflichtung zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen und zur aktiven Mitgestaltung einer nachhaltigen Zukunft.

Anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule, des Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Rheinland-Pfalz (Landesbetrieb LBB), der ausführenden Nuppeney Grünanlagenbau GmbH sowie geladene Gäste.

Nachhaltigkeit ist seit Jahren ein zentrales strategisches Handlungsfeld der Hochschule und im Leitbild ausdrücklich verankert. Die fachliche Vielfalt ermöglicht nachhaltige Entwicklung in technologischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Perspektive und eröffnet Raum für inter- und transdisziplinäre Lösungsansätze. Im April 2024 verabschiedete der Senat ein hochschulweites Nachhaltigkeitsverständnis, das in einer interdisziplinären Strategiearbeitsgruppe erarbeitet worden war. Die Schwerpunkte der Maßnahmen liegen insbesondere in Lehre und Forschung. Zugleich gewinnt eine klimafreundliche und ressourcenschonende Gestaltung des Campus zunehmend an Bedeutung.

„Mit dieser Baumpflanzaktion machen wir Nachhaltigkeit außerhalb der Hörsäle sichtbar und erfahrbar. Sie steht für unsere Verantwortung als Bildungs- und Forschungseinrichtung, langfristig zu denken und zu handeln“, erklärt der Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Karl Stoffel.

Kanzler Christian Weiß betont die konkrete Umsetzung: „Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur strategische Zielsetzungen, sondern verbindliche Maßnahmen. Die Hochschule übernimmt die Pflanzung sowie die einjährige Bewässerung und Kontrolle der Bäume. Damit verbinden wir ökologisches Engagement mit dauerhafter Pflege und Verantwortung.“

Auch der Landesbetrieb LBB unterstreicht die partnerschaftliche Dimension. „Als Eigentümer der Liegenschaften führen wir das Baumkataster gegenüber der Stadt und dokumentieren die Bestände. Die gemeinsame Aktion zeigt, wie bauliche Verantwortung und nachhaltige Entwicklung Hand in Hand gehen“, so Markus Kuch von der Niederlassung Koblenz. Weitere Baumpflanzungen auf dem Parkplatz sind im Rahmen der regulären Baumpflege vorgesehen.

Mit Blick auf die kommenden Monate setzt die Hochschule ihr Engagement konsequent fort: Im Herbst 2026 ist erneut eine Nachhaltigkeitswoche geplant. Zudem wird derzeit der Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht, der die bisherigen Fortschritte und Maßnahmen dokumentiert.

Alexandra Peña Cruz, Klimaschutzmanagerin der Hochschule Koblenz, betont: „Die 30 neu gepflanzten Bäume stehen nicht nur für ein Jubiläum, sondern für ein dauerhaftes Versprechen: Verantwortung zu übernehmen – für Umwelt, Gesellschaft und die kommenden Generationen.“ Foto: Martin Lisek/Hochschule Koblenz.