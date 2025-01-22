KOBLENZ – 13-jähriges Mädchen aus Koblenz wird vermisst

Seit Mittwoch, 04.03.26 wird die 13-jährige Klara Luise W. vermisst. Diese war in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Koblenz-Arenberg untergebracht und ist seit gestern Abend unbekannten Aufenthalts. Klara könnte sich im Bereich Koblenz oder auch in Westerburg aufhalten.

Beschreibung: kräftige Statur ca. 1,60m groß schulterlange braune lockige Haare. Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/g0V2F9K eingesehen werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen. Quelle Polizei