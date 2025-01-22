KLEINMAISCHEID – Trickdiebstahl in Kleinmaischeid

Am 22. Dezember 2025, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Kleinmaischeid in der Großmaischer Straße ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 79 Jahre alten Mannes. Ein männlicher Tatverdächtiger verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch und verschaffte sich so Zugang in dessen Wohnhaus. Dort gelang es ihm unbemerkt Schmuck zu entwenden. Im Anschluss an die Tat entfernte er sich mit einem weißen Golf 6. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei