KLEINFISCHLINGEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 542 bei Kleinfischlingen – Radfahrer schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag (26.05.2026) gegen 15:40 Uhr auf der L 542 zwischen Kleinfischlingen und Essingen. Ein 33-jähriger Rennradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 33-Jährige befuhr zusammen mit einem weiteren Radfahrer die L 542 aus Richtung Essingen kommend. Ein 43-jähriger Motorradfahrer, der gerade ein Fahrzeug überholte, kollidierte frontal mit dem Radfahrer. Durch den heftigen Zusammenstoß zog sich der Radfahrer eine schwere Fraktur am linken Bein zu. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt Frakturen am Hand- sowie am Fußgelenk; er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge blieb die L 542 für nahezu 90 Minuten gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei