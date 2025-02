KIRCHHEIM – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 271 in Kirchheim an der Weinstraße

Donnerstagmorgen, 13. Februar 2025, gegen 08:40 Uhr, kam es auf der Bundestraße 271 in Höhe der Einmündung L 516 (Abfahrt Kirchheim Süd) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 84-jährige Pkw-Fahrerin die L 516 von Kirchheim kommend und wollte anschließend auf die B 271 auffahren. Sie übersah aber einen aus Richtung Bad Dürkheim kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw einer 75-jährigen Frau und kollidierte mit ihm. Die 75-jährige Pkw Fahrerin sowie ihr 80-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Weiterhin wurde der 90-jährige Beifahrer der 84-jährigen Fahrerin verletzt. Die 84-jährige Fahrerin selbst starb noch an ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Grünstadt zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 entgegen. Quelle: Polizei