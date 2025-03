KIRCHHEIM – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 6-Jähriger

Seit Freitag, 14. März 2025, wird eine in Kirchheim wohnende Sechsjährige vermisst. Sie wurde am Morgen zu einer Grundschule nach Bad Dürkheim gebracht und seit Schulschluss (12:45 Uhr) nicht mehr gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 6-Jährigen: – ca. 130 cm – mexikanisches Erscheinungsbild – braune Haare, braune Augen – schlanke Statur – dunkelblauer Wintermantel – Tretroller lila / grau – Sneaker pinkfarben – schwarz / weiß karierte Hose. Foto unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5991291 Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 963-0 an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei