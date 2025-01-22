KIRCHHEIM – Motorradfahrer in Kirchheim a.d. Weinstraße tödlich verunglückt

Am 05. September 2025 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus der VG Leiningerland mit seinem Motorrad der Marke Honda die L 520 von Kleinkarlbach kommend in Richtung Kirchheim. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Der Motorradfahrer starb wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Die L 520 war für die Dauer der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt. Quelle: Polizei