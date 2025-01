KIRCHEN – Wohnzimmerkonzert mit The Lucky Guess im Vintage Kontor

Am 1. Februar 2025 rockt The Lucky Guess das Vintage Kontor! Seit Jahren begeistert The Lucky Guess die regionalen Fans mit handgemachter Musik: rockige und kompakte Eigenkompositionen mit ungewöhnlichen Hooks und Lines.

Klassisch besetzt mit zwei Gitarren, Bass und Drums überzeugt die Siegener Band mit ausgefeilten Rhythmen und cleveren Arrangements. Der Stil ist sehr eigenständig, lässt aber zahlreiche Einflüsse erkennen: von klassischem Rock über Britpop, Westcoast oder New Wave. Insgesamt erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Spektrum eingängiger Songs, zusammengemixt zum unverkennbaren Lucky-Guess-Sound. Der Eintritt ist (fair) frei wählbar, es geht am Ende des Konzertes ein Hut für die Künstler durch die Reihen. Foto: Robin Achenbach