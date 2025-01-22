KIRCHEN – Vorsätzliches Falschauslösen einer Brandmeldeanlage in Kirchen (Sieg)

Mutmaßlich aus einer Personengruppe heraus, löste eine Person am 15. August 2025 gegen 22:00 Uhr vorsätzlich, jedoch ohne tatsächliches Erfordernis, die Brandmeldeanlage des Kirchner Bowlingcenters aus. Anschließend entfernte sich die Gruppe mit einem PKW. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei