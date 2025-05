KIRCHEN – Vinyl & Offlineabend im Vintage Kontor – 30. Mai 2025 Schallplatten, nette Menschen – Offline genießen

Ein Abend voller Musik, Geschichten und Gemeinschaft erwartet die Besucher am 30. Mai 2025 im Vintage Kontor in Kirchen. Unter dem Motto „Vinyl & Offline“ lädt der beliebte Vintageladen zum gemütlichen Vinylabend ein – ein Event, das analoge Musik in den Mittelpunkt stellt und bewusst einen Gegenpol zur digitalen Dauerverfügbarkeit schafft.

Der besondere Reiz eines Vinylabends liegt in seiner Atmosphäre: das Knistern der Nadel, der warme Klang des Plattenspielers und das gemeinsame Hören von Musik erzeugen ein intensives und beinahe nostalgisches Erlebnis. „Musik wird hier nicht einfach konsumiert – sie wird bewusst gehört, geteilt und zelebriert“, so das Team vom Vintage Kontor.

Ob mitgebrachte Lieblingsplatten oder spontane musikalische Entdeckungen – alles ist willkommen. Und auch wer keine eigene Schallplatte besitzt, darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit spannenden Gesprächen und neuen Lieblingssongs freuen. Getränke und Knabbereien gibt es zu fairen Preisen. Wer seine Schallplatten Sammlung erweitern möchte, findet unter den mehr als 700 im Vintage Kontor angebotenen Schallplatten bestimmt das richtige.

Dieser Vinylabend ist Teil des STADT LAND FLUSS Festivals, das vom 23. Mai bis zum 1. Juni 2025 an besonderen Orten im Westerwald und in Windeck stattfindet. Das Festival steht ganz im Zeichen solidarischer Zukünfte – gestaltet von Menschen mit Ideen, Tatkraft und Liebe zur Region.