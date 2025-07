KIRCHEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Kirchen (Sieg)

Am 28. Juni 2025 befuhr eine 43-jährige mit ihrem Opel die Höferwaldstraße in Kirchen in Fahrtrichtung Herkersdorf. Wohl aufgrund ihrer starken Alkoholisierung von zu erwartenden gut 2,5 Promille, kollidierte sie mit dem rechtseitigen Bordstein, sodass ein Reifen platze. Durch die Polizei wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Frau erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Quelle Polizei