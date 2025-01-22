KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 62 in Kirchen/Sieg

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer, ein 71-jähriger Motorradfahrer und ein 64-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Siegener Straße (B 62) in Kirchen (Sieg) von Betzdorf kommend in Richtung Mudersbach. An der Einmündung zur Jungenthaler Straße blieben die drei Fahrzeuge aufgrund roter Lichtzeichenanlage stehen. Der Lkw-Fahrer stellte fest, dass aufgrund einer Großbaustelle in der Ortslage Mudersbach keine Wendemöglichkeit für LKW besteht. Infolgedessen entschied er sich, an der Einmündung nach rechts in die Jungenthaler Straße abzubiegen. Vor dem Abbiegevorgang fuhr er ein Stück rückwärts und übersah dabei den hinter sich stehenden Motorradfahrer. Das Motorrad wurde auf den dahinter stehenden PKW des 64-jährigen aufgeschoben, wodurch der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug auf die Straße fiel und sich Verletzungen zuzog. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei