KIRCHEN – Unterschlagung eines Leichtkraftrads während einer Probefahrt in Kirchen (Sieg)

Der Geschädigte aus der Kirchner Straße in Herkersdorf bot sein Leichtkraftkraftrad der Marke Mondial, amtliches Kennzeichen AK-JM275, im Internet zum Verkauf an. Hierauf meldet sich ein Interessent, der am 07. November 2025 gegen 13:15 Uhr erschien, um eine vereinbarte Probefahrt durchzuführen. Von dieser Probefahrt kehrte der junge Mann, der vorgab aus dem Bereich Bonn zu kommen, nicht wieder zurück. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei