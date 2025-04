KIRCHEN – UNKEL – MdB Ellen Demuth gratuliert der Inklusiven Kita Unkel und der Kita St. Nikolaus in Kirchen zur Nominierung

Die Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth (CDU) zeigt sich hocherfreut über die Nominierung gleich zweier Kitas aus ihrem Wahlkreis für den Deutschen Kita-Preis 2025: Die Inklusive Kita Unkel (Landkreis Neuwied) und die Kita St. Nikolaus in Kirchen (Kreis Altenkirchen) zählen zu den 15 bundesweit nominierten Einrichtungen in der Kategorie „Kita des Jahres“ – ausgewählt aus fast 600 Bewerbungen aus ganz Deutschland.

„Was für eine wunderbare Nachricht – ich gratuliere beiden Einrichtungen von Herzen zu dieser großartigen Anerkennung! Die Nominierung ist ein starkes Zeichen für das außergewöhnliche Engagement, das in beiden Kitas täglich gelebt wird“, so MdB Ellen Demuth.

Die Inklusive Kita Unkel steht für ein starkes Konzept von Teilhabe, Vielfalt und individueller Förderung. Die Kita St. Nikolaus in Kirchen überzeugt durch ihre wertorientierte Pädagogik und intensive Einbindung von Familien in die Bildungsprozesse. Beide Einrichtungen leisten einen herausragenden Beitrag zur frühkindlichen Bildung – und das mit spürbarer Leidenschaft und hohem professionellem Anspruch.

„Der Deutsche Kita-Preis rückt genau das in den Fokus, was oft im Alltag untergeht: die wertvolle und prägende Arbeit, die pädagogische Fachkräfte tagtäglich leisten. Dass zwei Kitas aus unserer Region nominiert wurden, ist nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch Ausdruck der hohen Qualität frühkindlicher Bildung bei uns im Norden von Rheinland-Pfalz“, so Ellen Demuth weiter.

Die Preisverleihung findet im Juni 2025 statt. Bis dahin heißt es: Daumen drücken! Die fünf Preisträger-Kitas erhalten ein Preisgeld von jeweils bis zu 25.000 Euro. „Ich wünsche beiden Einrichtungen weiterhin viel Erfolg im Auswahlprozess – und hoffe, dass ihre inspirierende Arbeit auch bundesweit weitere Anerkennung und Nachahmung findet. Für einen persönlichen Austausch stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung“, erklärt Ellen Demuth.