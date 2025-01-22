KIRCHEN – Rundweg in Kirchen bietet Zeit für Familien – Angebot bis 21. Juni verlängert

Der Familienwanderweg in Kirchen erfreut sich großer Beliebtheit. Deshalb wurde die Aktion jetzt bis 21. Juni verlängert. Das Ganze geht auf eine Initiative des Familienzentrums Kirchen um deren Leiterin Wiebke Polster zurück. „Anlässlich des Internationalen Tags der Familie am 15. Mai wollten wir ein Angebot schaffen, bei dem Groß und Klein gemeinsam Zeit verbringen und aktiv sein können“, erklärt Polster. Dabei sei die Idee zu einem Rundwanderweg mit verschiedenen Mitmachaktionen geboren worden. Neben den drei städtischen Kitas „St. Nikolaus“, „Im Wiesengrund“ und „Wirbelwind“ haben sich auch die beiden Kitas unter kirchlicher Trägerschaft in Wehbach, die Ev. Kita Kirchen, die DRK-Kita Kirchen sowie die Grundschule am Standort Herkersdorf/Offhausen beteiligt.

Startpunkt ist in Herkersdorf am Parkplatz „Ottoturm/Kahlenberg“. Unter dem Motto „Das alles ist Familie“ wurden insgesamt 10 Stationen angelegt, an denen man auf verschiedenste Weise aktiv werden muss. So gibt es beispielsweise eine große Holzmurmelbahn sowie ein Boccia- und Hasenhüpfspiel. An weiteren Stationen können sich die Teilnehmenden mit dem Familienbegriff auseinandersetzen und spielerisch Fragen wie „Wer bin ich?“ und „Welche Bedürfnisse sind uns wichtig als Familie?“ beantworten.

Am Start des Weges liegen für die Kinder Stempelkarten aus, auf denen zusätzlich der Weg eingezeichnet ist. An jeder Station stehen Stempel zur Verfügung. Die erledigte Aufgabe kann auf der Karte abgestempelt werden.

Bei dem 1,6 Kilometer langen Rundweg wurde darauf geachtet, dass er für jede Altersgruppe geeignet und kinderwagentauglich ist. Das erste ausliegende Gästebuch sei bereits voll ausgefüllt. Ein deutliches Zeichen für die Beliebtheit des Familienwanderwegs. „Es freut uns sehr, dass die Idee so großen Anklang findet, sogar über die Stadtgrenzen hinaus“, so Wiebke Polster, die dazu einlädt, vom Angebot Gebrauch zu machen und gemeinsam Zeit als Familie zu verbringen.

Hintergrund: Das Familienzentrum der Stadt Kirchen ist eine Einrichtung der drei städtischen Kitas, die Familien in ihrem Alltag unterstützt und fördert. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung traditioneller Kindertageseinrichtungen (z. B. Kitas), die über die reine Kinderbetreuung hinaus zusätzliche Angebote für die ganze Familie bieten. Dabei wird mit zahlreichen Netzwerkpartnern aus der Umgebung zusammengearbeitet. Die Angebote sind grundsätzlich kostenlos. Einige werden für Familien der drei städtischen Kitas vorgehalten. Andere sind für alle Familien in der Stadt und Verbandsgemeinde Kirchen zugänglich. Weitere Informationen sind bei Wiebke Polster unter der Rufnummer 0151-46477255 oder per E-Mail an w.polster@kirchen-sieg.de erhältlich.