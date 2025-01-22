KIRCHEN – Rathaus und Stadtbüro in Kirchen bleiben am 16. September geschlossen – Zulassungsstelle hat geöffnet

Die Verbandsgemeindeverwaltung und das Stadtbüro Kirchen (Villa Kraemer) bleiben am Dienstag, den 16. September 2025 aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Von der Schließung sind auch das Bürgerbüro und das Standesamt betroffen.

Einzige Ausnahme ist die Kfz-Zulassungsstelle. Hier gelten die üblichen Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr (nachmittags nur nach Terminvergabe über den Online-Terminplaner der VG Kirchen unter www.kirchen-sieg.de oder telefonisch unter 02741/688-228). Die Verbandsgemeindeverwaltung bittet um Beachtung.