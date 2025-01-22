KIRCHEN – Neuntes Netzwerktreffen der Wirtschaftsförderung Kirchen bei Jungenthal Wehrtechnik

„Es gibt Termine, die fühlen sich weniger nach Pflichtprogramm an und mehr nach einem Blick hinter eine Tür, die sonst verschlossen bleibt. Das neunte Netzwerktreffen in den Hallen von Jungenthal Wehrtechnik GmbH war so einer“, berichtet Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen.

Schon der Ort hatte etwas Besonderes: keine sterile Eventlocation, sondern echte Industrie. Stahl, Geschichte, Gewicht. Die neu errichtete Anlage diente als Veranstaltungsort, sodass die Teilnehmer mitten auf einer Portalfräsmaschine saßen, auf der morgens noch gearbeitet wurde. Die Anlage, modern, schon fast futuristisch, bildete dabei einen spannenden Kontrast zu den traditionsreichen Hallen, deren Wurzeln weit zurückreichen. Und genau hier trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus den Unternehmen der Verbandsgemeinde Kirchen.

Was dieses Treffen besonders machte, war die Mischung aus Einblick und Austausch. Es ging nicht nur um das Netzwerken im klassischen Sinne, sondern auch ums Verstehen. Bei der Führung durch die Produktion wurde schnell klar, wie viel Know-how hier vor Ort steckt: Wannenbau, Laufwerke, komplexe Komponenten für militärische Fahrzeuge. Alles Dinge, die man sonst eher aus Dokumentationen kennt, entstehen hier ganz real, mit Präzision und jahrzehntelanger Erfahrung.

Neben dem Einblick in die Arbeit bei Jungenthal war ein zentrales Thema des Abends die Weiterentwicklung des Themas Ausbildung in den Unternehmen der Verbandsgemeinde Kirchen. Bisher habe der Fokus stark auf Ausbildungsplätzen gelegen, welche fraglos wichtig seien. Aber die Perspektive werde breiter. „Nach konstruktivem Austausch mit mehreren Schulen in der Umgebung wollen wir junge Menschen früher abholen, nämlich schon dann, wenn sie sich orientieren und nicht erst, wenn sie sich für eine Ausbildung entscheiden“, erklären Tim Kraft und Riccarda Vitt, Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde. Und genau da kommen Praktika ins Spiel. Niedrigschwelliger, offener, ein erster Schritt in die Arbeitswelt.

„Wir haben uns gefreut, Gastgeber für das Netzwerktreffen sein zu dürfen, da auch wir gerne mehr in das Thema Ausbildung investieren möchten und sich dies thematisch angeboten hat“, so Betriebsleiter Andreas Nauroth. Weiter ergänzt er: „Wenn wir wollen, dass Leute hierbleiben, müssen wir ihnen zeigen, was hier geht.“ Und an diesem Abend konnte man ziemlich gut sehen, dass Jungenthal Wehrtechnik in Sachen spannende Arbeitsplätze einiges zu bieten hat.

Unternehmen mit Interesse am Netzwerktreffen können die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen per E-Mail an wfk@kirchen-sieg.de oder online unter www.wfk-sieg.de kontaktieren.