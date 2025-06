KIRCHEN – Menschenkicker – Sportliche Gaudi in Kirchen – JSG Siegtal Heller lädt zum Menschenkicker-Turnier ein

Am 05. Juli ist es auf dem Hardtkopf-Platz in Kirchen so weit. Ab 15:00 Uhr treffen sich Teams zum „Menschenkickerturnier“. Beim Spiel um den „Schnittchen&Wienold Cup“ kommen Sport und Spaß gleichermaßen nicht zu kurz. Noch kann man sich zum Turnier anmelden.

Das Spiel funktioniert ähnlich wie ein Kicker, nur mit echten Spielern. Zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern stehen im Feld an Stangen fixiert. Dabei kann sich jeder Spieler mit seinem Team gemeinsam nach links oder rechts bewegen.

Dass bei dem Turnier der Spaß eine wichtige Rolle spielt, zeigen schon die Namen, der Mannschaften, die sich bereits angemeldet haben. Da treten beispielsweise „Sahneschnittchen“ und „Après-Ski“ an, aber auch die JSG Al(t)Stars sind beim Gaudi-Turnier dabei.

Wer Lust hat teilzunehmen, stellt einfach eine Mannschaft aus sechs Spielern (Mindestalter 15 Jahre) zusammen und meldet sein Team mit einem möglichst originellen Namen unter info@jsg-siegtal-heller.de an. Das Startgeld (20 Euro pro Team) wird vor Turnierbeginn in bar erhoben.