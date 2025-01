KIRCHEN – Mehrere PKW in Bahnhofstraße in Kirchen beschädigt

In der Zeit zwischen 27. und 29. Januar 2025 waren drei PKW auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Kirchen, hinter der Netto-Filiale, abgestellt. Am Mittwochnachmittag musste von den Fahrzeugnutzern festgestellt werden, dass Unbekannte die Heckscheibenwischer und Außenspiegel abgebrochen hatten. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle: Polizei