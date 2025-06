KIRCHEN – Kita St. Nikolaus auf der Zielgeraden zum Deutschen Kita-Preis 2025 – Kita aus Kirchen (Sieg) steht im Finale

Für die Kita St. Nikolaus geht es in die entscheidende Phase: Die Einrichtung gehört zu den acht Finalisten der Kategorie „Kita des Jahres“. Die Kita aus Kirchen (Sieg) darf sich nun Hoffnung auf eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der frühen Bildung machen. Insgesamt ist der Preis mit 110.000 Euro dotiert. Die Erstplatzierten in den beiden Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Für die Zweitplatzierten gibt es je 15.000 Euro, für die Drittplatzierten je 10.000 Euro. Schon jetzt ist allen Finalisten die Teilnahme an der feierlichen Preisverleihung am 27. November 2025 in Berlin sicher. Wer dort nicht ausgezeichnet wird, erhält 1.000 Euro als Anerkennung für die herausragende Arbeit.

Das macht die Kita St. Nikolaus so besonders

Die Kita überzeugt im bisherigen Auswahlprozess unter anderem mit einer eigenen Kinderverfassung als Teil des pädagogischen Konzepts, in der Kinder, Fachkräfte und Familien verbindliche Regeln festlegen, die das pädagogische Handeln leiten. So wird echte Mitbestimmung ermöglicht und ein demokratisches Miteinander aktiv gelebt. Darüber hinaus profitieren Familien von vielfältigen Kooperationen sowie zahlreichen präventiven, ganzheitlichen und bereichsübergreifenden Unterstützungsangeboten.

Jetzt geht es in die Praxis

Um sich ein umfassendes Bild von der pädagogischen Arbeit der Kita zu machen, reist im Sommer ein Team aus zwei Fachleuten an. In Interviews mit den Leitungen, pädagogischen Fachkräften, Trägern, Eltern und Kindern gewinnen sie detaillierte Einblicke in die alltägliche Praxis vor Ort. „Immer wieder sehen wir bei den Vor-Ort-Besuchen neue Ideen und lernen tolle Beispiele kennen, von denen andere Kitas mit ähnlichen Bedingungen profitieren können. Es zeigt sich ganz deutlich, dass Kitas lebendige Bildungsorte sind, an denen sich Menschen vertrauensvoll und engagiert für die Rechte der Kinder einsetzen und Kinder in ihren individuellen Lernbewegungen, ihrer Selbstbestimmung sowie im Leben in einer demokratischen Gemeinschaft begleiten“, so Sarah Bors, Expertin der Kita-Kategorie. Ergänzt werden diese Eindrücke durch gezielte Beobachtungen im Alltag. Die Ergebnisse der Besuche fließen in fundierte Berichte ein, anhand derer die Fachjury im November die Preisträger auswählt.