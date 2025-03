KIRCHEN – „Kirchens reiche Vergangenheit: Erfolgreiche Stadtführung im „Dorf der Millionäre“

Die Tourist-Information der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hatte in Kooperation mit dem Kirchener Heimatverein e. V. am vergangenen Sonntag zu einem faszinierenden Rundgang durch das Zentrum der Stadt eingeladen. Unter dem Motto „Das Dorf der Millionäre – Eine Reise in die Glanzzeit Kirchens“ nahmen die Gästeführerinnen Michaela Stötzel und Susanne Steiner, in historischen Gewändern gekleidet, die Teilnehmer*innen mit auf eine spannende Zeitreise.

Der Rundgang führte die 37 Teilnehmer über eine 2 Kilometer lange Strecke, beginnend am Krankenhaus, dem einstigen Einfallstor der Stadt. Von dort ging es weiter zum Stammhaus der Fabrikantenfamilie Jung in der „Oberstadt“ und zum historischen Friedhof, bekannt als „Schlafplatz der Millionäre“. Die prächtigen Villen und nachhaltigen Entwicklungen, die das heutige Stadtbild prägen, wurden näher beleuchtet.

Die Führung bot nicht nur Einblicke in die glanzvolle Vergangenheit der Region, sondern auch in die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung von Kirchen (Sieg) vor 150 Jahren. Die Resonanz war überwältigend und die Veranstaltung war bereits frühzeitig ausgebucht.

Aufgrund der hohen Nachfrage stehen bereits neue Termine am 06.04. und 24.08. für die nächsten Stadtführungen fest. Interessierte konnten sich über die Website www.druiden-hexen-siegerland.de (Feste & Veranstaltungen / Online-Veranstaltungskalender) anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 5,00 €. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Kirchen, Lindenstraße 3, 57548 Kirchen (Sieg), telefonisch unter 02741/68 88 50 oder per E-Mail an touristik@kirchen-sieg.de.